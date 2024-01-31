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Lonely Planet Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajını Belirledi! Türkiye'den Bir Koy Listede!

Lonely Planet Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajını Belirledi! Türkiye'den Bir Koy Listede!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.02.2024 - 00:20

Avustralya kökenli ünlü seyahat kitapları yayıncısı Lonely Planet, 'Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajı' adlı kitabını yayımladı. Kitapta doğanın eşsiz güzelliklerinin yer aldığı birbirinden harika 100 plaj yer alıyor. Türkiye'den de bir koy kitapta yerini aldı. Gelin birlikte, dünyanın dört bir yanından en iyi plajların yer aldığı listeye göz atalım...

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Lonely Planet, dünyanın eşsiz koylarını, mağara, sahil ve plajlarını listeledi!

Lonely Planet, dünyanın eşsiz koylarını, mağara, sahil ve plajlarını listeledi!

Lonely Planet'in '100 of the World's Most Incredible Beaches' adlı kitapta Afrika, Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya'nın kıyı şeritleri ele aldı. Kitapta doğanın kusursuz güzelliği, mavi ve yeşilin kusursuz uyumuyla birbirinden eşsiz 100 plaj yer aldı.

Türkiye'den Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan Kabak Koyu da listede yerini aldı!

Türkiye'den Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan Kabak Koyu da listede yerini aldı!

Ülkemizin saklı cennetlerinden biri olan Kabak Koyu, Fethiye'nin Uzunyurt köyü sınırları içerisinde kalıyor. Ormanın içindeki konumu, Kabak Koyu'nu huzurun merkezi haline getiriyor. 

Mavi ile yeşilin birleştiği Kabak Koyu, Fethiye şehir merkezine yaklaşık olarak 30 km mesafede yer alıyor. Koya yakın konumlarda bulunun kamp alanları özellikle yaz aylarında turistlerin vazgeçilmezi haline geliyor.

İşte Lonely Planet'in "Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajı" kitabında yerini alan Asya kıtasındaki eşsiz plajlar

İşte Lonely Planet'in "Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajı" kitabında yerini alan Asya kıtasındaki eşsiz plajlar

  • Radhanagar, Swaraj Deep, Andaman Adaları, Hindistan

  • Palolem Plajı, Goa , Hindistan

  • Papanasham Plajı, Varkala, Kerala, Hindistan

  • White Sandy Beach, Fulhadoo Adası, Kuzey Atolls, Maldivler

  • Pink Beach, Padar Adası, Komodo Ulusal Parkı, Endonezya

  • Diamond Plajı, Nusa Penida, Bali , Endonezya

  • Titop Plajı, Halong Körfezi, Quang Ninh, Vietnam

  • Pacifico Plajı, Siargao, Surigao del Norte, Filipinler

  • Maremegmeg Plajı, El Nido, Palawan, Filipinler

  • Secret Beach, Mirissa, Matara Bölgesi, Sri Lanka

  • Hat Tham Phra Nang, Railay, Krabi, Tayland

  • Ao Maya, Ko Phi-Phi Leh, Krabi, Tayland

  • Secret Beach, Ko Kradan, Trang Adaları, Trang, Tayland

  • Sunayama Plajı, Miyakojima Adası, Okinawa, Japonya

Avrupa kıtasındaki eşsiz plajlar

Avrupa kıtasındaki eşsiz plajlar

  • Zlatni Rat Plajı, Bol, Brač, Hırvatistan

  • Punta Rata Plajı, Brela, Makarska Rivierası, Hırvatistan

  • Rhossili Körfezi, Gower, Galler

  • Rauðasandur, Westfjords, İzlanda

  • Calanque d’En-Vau, Cassis, Provence, Fransa

  • Plage des Poulains, Belle-Île-en-Mer, Brittany, Fransa

  • Plage de Palombaggia, Porto-Vecchio, Korsika, Fransa

  • Playa de Torimbia, Llanes, Asturias, İspanya

  • Platja Illetes, Formentera, Balear Adaları, İspanya

  • Playa de Famara, Lanzarote, Kanarya Adaları, İspanya 

  • Paralia Tis Grias’tan Pidima’ya, Andros, Kiklad Adaları, Yunanistan

  • Cala Estreta, Costa Brava, Katalonya, İspanya

  • Punta Paloma, Tarifa, Cadiz, İspanya

  • Sylt, Kuzey Frizya Adaları, Almanya

  • Kokkinokastro, Alonnisos, Sporades, Yunanistan

  • Elafonisi, Hanya, Girit , Yunanistan

  • Myrtos Plajı, Kefallonia, İyonyalılar, Yunanistan

  • Sarakiniko, Milos, Kiklad Adaları, Yunanistan

  • Baia di Ieranto, Nerano, Amalfi Sahili, İtalya

  • Cala Goloritzé, Golfo di Orosei, Sardunya , İtalya

  • Cala Capreria, Riserva Naturale dello Zingaro, Sicilya , İtalya

  • Sveti Stefan Plajı, Budva, Karadağ

  • Haukland Plajı, Vestvågøy, Lofoten Adaları, Norveç

  • Durdle Door Plajı, Lulworth, Dorset, İngiltere

  • Kynance Koyu, Kertenkele, Cornwall, İngiltere

  • Keem Bay Plajı, Keel, Mayo Bölgesi, İrlanda

  • Dueodde, Nexø, Bornholm, Danimarka

  • Praia do Camilo, Lagos, Algarve, Portekiz

  • West Beach, Berneray, Outer Hebrides, İskoçya

  • Kabak Koyu, Muğla, Türkiye

Amerika kıtasındaki eşsiz plajlar

Amerika kıtasındaki eşsiz plajlar

  • Ipanema Plajı, Rio de Janeiro , Brezilya

  • Baía dos Porcos, Fernando de Noronha, Pernambuco, Brezilya

  • Gardner Bay, Isla Española, Galapagos Adaları, Ekvador

  • Playa Manuel Antonio, Parque Nacional Manuel Antonio, Kosta Rika

  • Bahía de las Águilas, Pedernales, Dominik Cumhuriyeti

  • Playa Holbox, Isla Holbox, Quintana Roo, Meksika

  • Tulum, Yucatán Yarımadası, Quintana Roo, Meksika

  • Playa Balandra, La Paz, Baja California Sur, Meksika

  • Playa Norte, Isla Mujeres, Quintana Roo, Meksika

  • Máncora Plajı, Máncora, Piura, Peru

  • St Andrews Körfezi, Güney Georgia, Antarktika

  • Cabo San Juan del Guía, Parque Nacional Natural Tayrona, Kolombiya

  • Frenchman’s Cove, Portland, Jamaika

  • Şeker Plajı, Soufrière, St Lucia

  • Kırmızı Kurbağa Plajı, Isla Bastimentos, Bocas del Toro, Panama

  • Bottom Bay, Saint Philip, Barbados

  • Chesterman Plajı, Tofino, Vancouver Adası, Britanya Kolumbiyası, Kanada

  • Stanhope Plajı, Prens Edward Adası Ulusal Parkı, Prens Edward Adası, Kanada

  • Driftwood Plajı, Altın Adalar, Georgia, ABD

  • Grayton Plajı, Grayton Plajı Eyalet Parkı, Florida , ABD

  • Güney Plajı, Miami Plajı, Florida, ABD

  • Venice Plajı, Los Angeles, Kaliforniya, ABD

  • El Matador Eyalet Plajı, Malibu, Kaliforniya, ABD

  • Pfeiffer Plajı, Big Sur, Kaliforniya, ABD

  • Cannon Plajı, Oregon, ABD

  • Sand Harbor, Tahoe Gölü, Nevada, ABD

  • Assateague Adası Ulusal Sahili, Maryland ve Virginia, ABD

  • Hanalei Körfezi, Kaua’i, Hawaii, ABD

  • Oneloa Plajı/Big Beach, Maui, Hawaii, ABD

  • Ruby Plajı, Olimpiyat Ulusal Parkı, Washington , ABD

  • Playa Tortuga/Turtle Plajı, Isla Culebrita, Porto Riko

  • Trunk Bay, St John, ABD Virgin Adaları, ABD

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Okyanusya kıtasındaki eşsiz plajlar

Okyanusya kıtasındaki eşsiz plajlar

  • Blue Lagoon Plajı, Nanuya Lailai, Yasawa Adaları, Fiji

  • Lalomanu Plajı, Upolu, Samoa

  • Tapuaeta’i/One Foot Island Plajı, Aitutaki, Cook Adaları

  • Ta’ahiamanu Plajı, Moorea, Fransız Polinezyası

  • Cathedral Cove, Coromandel Yarımadası, Kuzey Adası, Yeni Zelanda

  • Awaroa Plajı, Abel Tasman Ulusal Parkı, Güney Adası, Yeni Zelanda

  • The Pass, Byron Bay, Yeni Güney Galler, Avustralya

  • Bells Plajı, Surf Coast, Victoria, Avustralya

  • Cable Plajı/Walmanyjun, Broome, Batı Avustralya, Avustralya

  • Wineglass Körfezi, Freycinet Ulusal Parkı, Tazmanya, Avustralya

  • Bondi Plajı, Sidney, Yeni Güney Galler, Avustralya

  • Lucky Bay/Kepa Kurl, Cape Le Grand Milli Parkı/Mandoowernup, Batı Avustralya, Avustralya

  • Squeaky Plajı, Gippsland, Victoria, Avustralya

  • Tangalooma Plajı, Moreton Adası/ Moorgumpin, Queensland, Avustralya

  • Whitehaven Plajı, Whitsundays, Queensland, Avustralya

Orta Doğu'da yer alan eşsiz plajlar

Orta Doğu'da yer alan eşsiz plajlar

  • Fuwairit Kite Plajı, Al Shamal, Katar

  • Mahmya Adası, Giftun Adaları, Kızıldeniz Valiliği, Mısır

  • Kalansiyah Plajı, Kalansiyah, Sokotra, Yemen

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