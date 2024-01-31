Lonely Planet Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajını Belirledi! Türkiye'den Bir Koy Listede!

Avustralya kökenli ünlü seyahat kitapları yayıncısı Lonely Planet, 'Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajı' adlı kitabını yayımladı. Kitapta doğanın eşsiz güzelliklerinin yer aldığı birbirinden harika 100 plaj yer alıyor. Türkiye'den de bir koy kitapta yerini aldı. Gelin birlikte, dünyanın dört bir yanından en iyi plajların yer aldığı listeye göz atalım...