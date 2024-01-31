Lonely Planet Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajını Belirledi! Türkiye'den Bir Koy Listede!
Lonely Planet Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajını Belirledi! Türkiye'den Bir Koy Listede!
Avustralya kökenli ünlü seyahat kitapları yayıncısı Lonely Planet, 'Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajı' adlı kitabını yayımladı. Kitapta doğanın eşsiz güzelliklerinin yer aldığı birbirinden harika 100 plaj yer alıyor. Türkiye'den de bir koy kitapta yerini aldı. Gelin birlikte, dünyanın dört bir yanından en iyi plajların yer aldığı listeye göz atalım...
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Lonely Planet, dünyanın eşsiz koylarını, mağara, sahil ve plajlarını listeledi!
Türkiye'den Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan Kabak Koyu da listede yerini aldı!
İşte Lonely Planet'in "Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajı" kitabında yerini alan Asya kıtasındaki eşsiz plajlar
Avrupa kıtasındaki eşsiz plajlar
Amerika kıtasındaki eşsiz plajlar
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Okyanusya kıtasındaki eşsiz plajlar
Orta Doğu'da yer alan eşsiz plajlar
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