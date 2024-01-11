2024 Yılı İçin Dünyanın En Güçlü Pasaportları Listesi Güncellendi! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Henley Pasaport Endeksi, dünya genelindeki tüm pasaportların gücünü ölçen, orijinal ve güvenilir bir kaynaktır. Bu endeks, pasaport sahiplerinin vize almadan erişebilecekleri destinasyonları sıralar. İçeriği 199 farklı pasaport ve 227 seyahat noktasını kapsar. Kullanıcılara, küresel erişimleri hakkında en geniş ve güvenilir bilgileri sağlamayı hedefler.

18 yıllık tarihsel veriler ve düzenli olarak güncellenen uzman desteği ile Henley Pasaport Endeksi, pasaport gücündeki son değişimleri analiz eder. Pasaport sahiplerinin, vize almadan hangi ülkelere seyahat edebileceklerini gösterir.