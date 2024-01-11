Görüş Bildir
Haberler
Gündem
2024 Yılı İçin Dünyanın En Güçlü Pasaportları Listesi Güncellendi! Türkiye Kaçıncı Sırada?

2024 Yılı İçin Dünyanın En Güçlü Pasaportları Listesi Güncellendi! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
11.01.2024 - 19:51

18 yıllık tarihsel verilerin düzenli olarak incelenmesi sonucunda elde edilen Henley Pasaport Endeksi yayınlandı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine ve düzenli olarak güncellenen uzman desteğine dayanan verilere göre 2024 yılı için 'dünyanın en güçlü pasaportları' listesi güncellendi. En güçlüden en zayıfa sıralanan pasaport listesinde dikkat çeken bir ilk yaşandı: İlk sırayı 6 ülke paylaşıyor. Peki 2024 için dünyanın en güçlü pasaportları hangileri oldu? Dünya en güçlü pasaport listesinde Türkiye kaçıncı sırada? 

İşte, 2024 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Henley Pasaport Endeksi Nedir?

Henley Pasaport Endeksi Nedir?

Henley Pasaport Endeksi, dünya genelindeki tüm pasaportların gücünü ölçen, orijinal ve güvenilir bir kaynaktır. Bu endeks, pasaport sahiplerinin vize almadan erişebilecekleri destinasyonları sıralar. İçeriği 199 farklı pasaport ve 227 seyahat noktasını kapsar. Kullanıcılara, küresel erişimleri hakkında en geniş ve güvenilir bilgileri sağlamayı hedefler.

18 yıllık tarihsel veriler ve düzenli olarak güncellenen uzman desteği ile Henley Pasaport Endeksi, pasaport gücündeki son değişimleri analiz eder. Pasaport sahiplerinin, vize almadan hangi ülkelere seyahat edebileceklerini gösterir.

Peki, 2024 yılında dünyanın en güçlü pasaportları hangileri? Gelin hep birlikte listenin ilk 10'una göz atalım...

Peki, 2024 yılında dünyanın en güçlü pasaportları hangileri? Gelin hep birlikte listenin ilk 10'una göz atalım...

Henley Pasaport Endeksi, 2024 yılına ilişkin 'Dünyanın en güçlü pasaportları' güncel listesinde ilk kez 6 ülke birden zirvede yer alıyor!

1. Listenin bir numarasında: Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur ve İspanya

1. Listenin bir numarasında: Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur ve İspanya

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 194

Henley Pasaport Endeksi tarafından güncellenen listeye göre, en güçlü pasaport Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve bir önceki yılın da birincisi olan Singapur Pasaportu. 

Dünyanın en yüksek hareketlilik puanına sahip ve en çok arzu edilen pasaport olarak görülen bu 6 ülkenin pasaportu, dünya çapında 227 noktadan 194 ülkeye vizesiz erişim sağlıyor.

2. Finlandiya, Güney Kore ve İsveç

2. Finlandiya, Güney Kore ve İsveç

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 193

Listenin ikinci sırasında geçtiğimiz yıl olduğu gibi Güney Kore yer alıyor. Güney Kore, ikinci sırayı Finlandiya ve İsveç ile paylaşıyor. Listenin ikinci sırasında yer alan pasaportlar, dünya çapında 227 noktadan 193 ülkeye vizesiz erişim sağlıyor.

3. Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda

3. Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 192

Listenin üçüncü sırasında ise dört Avrupa ülkesi bir arada: Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda.

İçeriğin Devamı Aşağıda

4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Birleşik Krallık

4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Birleşik Krallık

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 191

Birleşik Krallık (UK) bu yıl iki basamak yükselerek listede Belçika, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'le birlikte dördüncü sırada yer alıyor.

5. Yunanistan, Malta ve İsviçre

5. Yunanistan, Malta ve İsviçre

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 190

Beşinci sırada Yunanistan, Malta ve İsviçre yer alıyor.

6. Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda ve Polonya

6. Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda ve Polonya

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 189

Henley Pasaport Endeksi'nin altıncı sırasında  Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda ve Polonya yerini alıyor.

7. Kanada, Macaristan ve ABD

7. Kanada, Macaristan ve ABD

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 188

Amerika Birleşik Devletleri ise Kanada ve Macaristan ile birlikte listede yedinci sırada.

8. Estonya ve Litvanya

8. Estonya ve Litvanya

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 187 

Listenin sekizinci sırasında da bu yıl iki ülke yer alıyor: Estonya ve Litvanya

İçeriğin Devamı Aşağıda

9. Letonya, Slovakya ve Slovenya

9. Letonya, Slovakya ve Slovenya

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 186

Dokuzuncu sırada Letonya, Slovakya ve Slovenya bir arada yerini alıyor.

10. İzlanda

10. İzlanda

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 185

Listenin onuncu sırasında İzlanda bulunuyor.

Peki, Türkiye dünyanın en güçlü pasaportları listesinde kaçıncı sırada yer alıyor?

Peki, Türkiye dünyanın en güçlü pasaportları listesinde kaçıncı sırada yer alıyor?

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 118

Türkiye, dünya çapında 227 noktadan 118 ülkeye vizesiz erişim sağlayarak listenin 52. sırasında yer alıyor.

2024 yılı verilerine göre dünyanın en az güçlü 10 pasaportu ise bu şekilde

2024 yılı verilerine göre dünyanın en az güçlü 10 pasaportu ise bu şekilde

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 28

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 29

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 31

  • 4. Pakistan 

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 34

  • 5. Yemen 

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 35

  • 6. Somali 

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 36

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 40

  • 8. Bangladeş ve Kuzey Kore 

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 42

  • 9. Eritre ve Sri Lanka 

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 43

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 45

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?