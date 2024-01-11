2024 Yılı İçin Dünyanın En Güçlü Pasaportları Listesi Güncellendi! Türkiye Kaçıncı Sırada?
2024 Yılı İçin Dünyanın En Güçlü Pasaportları Listesi Güncellendi! Türkiye Kaçıncı Sırada?
18 yıllık tarihsel verilerin düzenli olarak incelenmesi sonucunda elde edilen Henley Pasaport Endeksi yayınlandı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine ve düzenli olarak güncellenen uzman desteğine dayanan verilere göre 2024 yılı için 'dünyanın en güçlü pasaportları' listesi güncellendi. En güçlüden en zayıfa sıralanan pasaport listesinde dikkat çeken bir ilk yaşandı: İlk sırayı 6 ülke paylaşıyor. Peki 2024 için dünyanın en güçlü pasaportları hangileri oldu? Dünya en güçlü pasaport listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
İşte, 2024 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi...
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Henley Pasaport Endeksi Nedir?
Peki, 2024 yılında dünyanın en güçlü pasaportları hangileri? Gelin hep birlikte listenin ilk 10'una göz atalım...
1. Listenin bir numarasında: Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur ve İspanya
2. Finlandiya, Güney Kore ve İsveç
3. Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda
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4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Birleşik Krallık
5. Yunanistan, Malta ve İsviçre
6. Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda ve Polonya
7. Kanada, Macaristan ve ABD
8. Estonya ve Litvanya
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9. Letonya, Slovakya ve Slovenya
10. İzlanda
Peki, Türkiye dünyanın en güçlü pasaportları listesinde kaçıncı sırada yer alıyor?
2024 yılı verilerine göre dünyanın en az güçlü 10 pasaportu ise bu şekilde
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