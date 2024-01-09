Almanya'ya İltica Başvurusunda Suriyelilerle Yarışıyoruz! Türkiye İkinci Sırada
Almanya'ya İltica Başvurusunda Suriyelilerle Yarışıyoruz! Türkiye İkinci Sırada
Kaynak: https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldun...
Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) 2023 yılına ilişkin istatistiklerini açıkladı. BAMF tarafından yayınlanan verilere göre, geçtiğimiz yıl ilk defa iltica başvurusunda bulunanların sayısı 2022 yılına göre yüzde 51,1 arttı! İltica başvurularında ilk sırayı Suriye vatandaşları oluşturuyor. İkinci sırada da ise Türk vatandaşları yer alıyor.
İşte, BAMF verileri...
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Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı yüzde 51,1 arttı!
İltica başvurusunda Suriyelilerden sonra Türk vatandaşları ikinci sırada yer alıyor!
Sıralamada Türkiye'yi, 53.582 başvuru ile Afganistan vatandaşları takip ediyor.
Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından açıklanan 2023 sığınma başvurularına göz atabilirsiniz.
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