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Almanya'ya İltica Başvurusunda Suriyelilerle Yarışıyoruz! Türkiye İkinci Sırada

Almanya'ya İltica Başvurusunda Suriyelilerle Yarışıyoruz! Türkiye İkinci Sırada

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.01.2024 - 15:34 Son Güncelleme: 09.01.2024 - 15:36

Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) 2023 yılına ilişkin istatistiklerini açıkladı. BAMF tarafından yayınlanan verilere göre, geçtiğimiz yıl ilk defa iltica başvurusunda bulunanların sayısı 2022 yılına göre yüzde 51,1 arttı! İltica başvurularında ilk sırayı Suriye vatandaşları oluşturuyor. İkinci sırada da ise Türk vatandaşları yer alıyor. 

İşte, BAMF verileri...

Kaynak: https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldun...
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Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı yüzde 51,1 arttı!

Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı yüzde 51,1 arttı!

2023 yılında Almanya'ya sığınma talebinde bulunan kişi sayısı toplamda 351.915 oldu. Bu başvuruların 329.120'si ilk kez yapılan başvurular olurken, 22.795'i ise daha önce başvuru yapmış kişilerden geldi. Veriler bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, sığınma başvurularında yüzde 51,1'lik bir artış yaşandığı görülüyor. 

Öte yandan BAMF tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Almanya'da gerçekleştirilen ilk başvuruların 22.603'ü, bir yaşından küçük ve Almanya'da doğmuş çocuklarla ilgili.

İltica başvurusunda Suriyelilerden sonra Türk vatandaşları ikinci sırada yer alıyor!

İltica başvurusunda Suriyelilerden sonra Türk vatandaşları ikinci sırada yer alıyor!

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından yayımlanan verilere göre, iltica başvurularında en önde gelen grup Suriye vatandaşları oldu. İlk başvuru olarak 102,930'u ve toplamda 104,561 başvuruyu Suriyeliler gerçekleştirdi.

Listenin ikinci sırasında ise Türkiye vatandaşları yer alıyor. Buna göre başvuruların 61,181'i ilk başvuru olmak kaydıyla toplamda 62,624 başvuru ile Türkiye, iltica başvurularında ikinci sıradaki yerini aldı. Almanya'ya ilk defa iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı Ekim ayında 9 bin 692, Kasım ayında 10 bin 132 ve Aralık ayında 5.728 olmuştu.

Sıralamada Türkiye'yi, 53.582 başvuru ile Afganistan vatandaşları takip ediyor.

Sıralamada Türkiye'yi, 53.582 başvuru ile Afganistan vatandaşları takip ediyor.

İşte, 2023 yılında Almanya'ya iltica başvurusunun en fazla yapıldığı o ülkeler:  

Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından açıklanan 2023 sığınma başvurularına göz atabilirsiniz.

Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından açıklanan 2023 sığınma başvurularına göz atabilirsiniz.

Dilerseniz, 'toplam', 'ilk başvurular' ve 'tekrarlı başvuruları' BAMF tarafından yayınlanan listeden de inceleyebilirsiniz.

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