Almanya'ya İltica Başvurusunda Suriyelilerle Yarışıyoruz! Türkiye İkinci Sırada

2023 yılında Almanya'ya sığınma talebinde bulunan kişi sayısı toplamda 351.915 oldu. Bu başvuruların 329.120'si ilk kez yapılan başvurular olurken, 22.795'i ise daha önce başvuru yapmış kişilerden geldi. Veriler bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, sığınma başvurularında yüzde 51,1'lik bir artış yaşandığı görülüyor.

Öte yandan BAMF tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Almanya'da gerçekleştirilen ilk başvuruların 22.603'ü, bir yaşından küçük ve Almanya'da doğmuş çocuklarla ilgili.