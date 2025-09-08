onedio
KYK Burs, Kredi Başvuruları Ne Zaman 2025? KYK Burs Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

KYK Burs, Kredi Başvuruları Ne Zaman 2025? KYK Burs Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.09.2025 - 15:19

2025-2026 eğitim öğretim döneminde binlerce kişi, ilk kez üniversite heyecanı yaşayacak. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla gözler KYK yurt başvurularına çevrilmişti. KYK yurt başvurularının alınmasının ardından bu kez de KYK burs ve kredileri gündeme geldi. KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, KYK burs başvuru tarihlerini yakından takip ediyor.

Peki KYK burs, kredi başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

KYK Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

KYK Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrildi. Yurt başvurularının alınmasının ardından sıra, burs ve kredi başvurularına geldi. Her sene olduğu gibi bu sene de burs ve kredi başvuru takvimi, GSB'nin internet sitesinden duyurulacak.

KYK burs başvuruları henüz başlamadı.

KYK Burs Başvuru Tarihleri

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. GSB'den yapılacak olan tarih açıklaması merakla bekleniyor. Öte yandan, geçtiğimiz senelerde KYK burs başvuruları Ekim ayında alınmıştı. Yine bu tarihlerde başvuruların açık olunacağı düşünülüyor.

KYK Burs Son Başvuru Tarihi

GSB'nin açıklayacağı KYK burs başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8–13 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu sene de burs başvurularının en az 5 gün süre boyunca alınacağı düşünülüyor.

KYK Burs Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KYK burslarında öncelikle başvurular alınır. Ardından değerlendirme yapılır ve kimlere burs ödeneceği incelenir. Bu işlemler sona erdikten sonra sonuçlar da Kasım ayı içerisinde açıklanır. KYK burs sonuçları yaklaşık bir ay içerisinde belli olacaktır.

KYK Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK burs başvuruları, her yıl e-devlet üzerinden alınır. Öğrencilerin GSB'ye herhangi bir belge iletmesine gerek yoktur. Başvurularınızı, tarihler açıklandıktan sonra ilgili site üzerinden iletebilirsiniz.

KYK Burs ve Kredisine Ayrı Ayrı mı Başvuru Yapılır?

Hayır, burs ve kredi için ayrı ayrı başvuru yapılmaz. Başvurular internet üzerinden aynı başvuru sayfasından yapılır. Yapılan değerlendirme sonucu, öğrenciye burs mu yoksa kredi mi verileceği belirlenir.

KYK Kredisi Bursa Çevrilir mi?

KYK'dan kredi alan öğrenciler, öncelikli burs verilecek öğrenci kapsamına girdiği takdirde, bu durumlarını belgelemek kaydıyla kredilerini bursa çevirebilir.

KYK Bursu Ne Kadar 2025?

KYK Bursu Ne Kadar 2025?

2025-2026 KYK burs miktarına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Belirlenen miktar, resmi açıklamanın ardından burada yer alacaktır.

İlk KYK Bursu Ne Zaman Yatar?

İlk defa KYK bursu alan öğrencilerin bursu, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere yatırılır. 

KYK Bursları Ayın Kaçında Yatıyor?

Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenir. 

Ödenme sırası şu şekildedir: T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” olan öğrenciler, “2” olan öğrenciler, “4” olan öğrenciler, “6” olan öğrenciler ve son olarak “8” olan öğrenciler.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
