KYK Burs, Kredi Başvuruları Ne Zaman 2025? KYK Burs Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrildi. Yurt başvurularının alınmasının ardından sıra, burs ve kredi başvurularına geldi. Her sene olduğu gibi bu sene de burs ve kredi başvuru takvimi, GSB'nin internet sitesinden duyurulacak.

KYK burs başvuruları henüz başlamadı.

KYK Burs Başvuru Tarihleri

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. GSB'den yapılacak olan tarih açıklaması merakla bekleniyor. Öte yandan, geçtiğimiz senelerde KYK burs başvuruları Ekim ayında alınmıştı. Yine bu tarihlerde başvuruların açık olunacağı düşünülüyor.

KYK Burs Son Başvuru Tarihi

GSB'nin açıklayacağı KYK burs başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8–13 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu sene de burs başvurularının en az 5 gün süre boyunca alınacağı düşünülüyor.

KYK Burs Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KYK burslarında öncelikle başvurular alınır. Ardından değerlendirme yapılır ve kimlere burs ödeneceği incelenir. Bu işlemler sona erdikten sonra sonuçlar da Kasım ayı içerisinde açıklanır. KYK burs sonuçları yaklaşık bir ay içerisinde belli olacaktır.