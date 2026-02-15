Külliye'den Canlı: Bir Ramazan Akşamı İftar Yayını

“Bir Ramazan Akşamı”nda, ramazanın ruhunu ve İslam’ın faziletlerini yansıtan sohbetlere yer verilecek. Geçmişin ramazan hatıralarını bugüne taşıyacak olan program; maneviyatı, paylaşmayı ve birlik duygusunu merkeze alacak. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak program, iftar bekleyişini huzurlu bir buluşmaya dönüştürecek.