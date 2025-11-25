onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Küçük Mutlulukların Büyük Soundtrack’leri

etiket Küçük Mutlulukların Büyük Soundtrack’leri

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
25.11.2025 - 16:01

Bazen mutluluk öyle dev anlarda değil, içten gelen bir gülümsemede, otobüs camına vuran yağmur damlasında ya da sevdiğin bir şarkının ilk notasındadır. Hayatın büyük olayları değil, küçük detayları ruhu besler aslında. İşte bu liste tam da o anlara eşlik etmek için hazırlandı. Gün batımını izlerken, yürüyüşe çıktığında ya da sadece odanda huzurlu bir sessizlik ararken… Her biri, küçük mutlulukların büyük birer soundtrack’i.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Coldplay - Yellow

2. Fun - We Are Young ft. Janelle Monáe

3. Måneskin - Beggin’

4. twenty one pilots - Ride

5. Keane - Somewhere Only We Know

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kodaline - All I Want

7. Vance Joy - Riptide

8. Stardust - Music Sounds Better With You

9. Modjo - Lady (Hear Me Tonight)

10. And I Love Her - Santo & Johnny

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Sting - Shape of My Heart

12. Ludovico Einaudi - Experience

13. Sufjan Stevens, "Fourth Of July"

14. Harry Styles - Adore You

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın