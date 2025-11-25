Küçük Mutlulukların Büyük Soundtrack’leri
Bazen mutluluk öyle dev anlarda değil, içten gelen bir gülümsemede, otobüs camına vuran yağmur damlasında ya da sevdiğin bir şarkının ilk notasındadır. Hayatın büyük olayları değil, küçük detayları ruhu besler aslında. İşte bu liste tam da o anlara eşlik etmek için hazırlandı. Gün batımını izlerken, yürüyüşe çıktığında ya da sadece odanda huzurlu bir sessizlik ararken… Her biri, küçük mutlulukların büyük birer soundtrack’i.
1. Coldplay - Yellow
2. Fun - We Are Young ft. Janelle Monáe
3. Måneskin - Beggin’
4. twenty one pilots - Ride
5. Keane - Somewhere Only We Know
6. Kodaline - All I Want
7. Vance Joy - Riptide
8. Stardust - Music Sounds Better With You
9. Modjo - Lady (Hear Me Tonight)
10. And I Love Her - Santo & Johnny
11. Sting - Shape of My Heart
12. Ludovico Einaudi - Experience
13. Sufjan Stevens, "Fourth Of July"
14. Harry Styles - Adore You
