Küçük Mutlulukların Büyük Soundtrack’leri

Bazen mutluluk öyle dev anlarda değil, içten gelen bir gülümsemede, otobüs camına vuran yağmur damlasında ya da sevdiğin bir şarkının ilk notasındadır. Hayatın büyük olayları değil, küçük detayları ruhu besler aslında. İşte bu liste tam da o anlara eşlik etmek için hazırlandı. Gün batımını izlerken, yürüyüşe çıktığında ya da sadece odanda huzurlu bir sessizlik ararken… Her biri, küçük mutlulukların büyük birer soundtrack’i.