Küçük Çocuğu Olan Çalışan Annelerin Çok İyi Bildikleri 11 Durum

Bütün gün koşturup yorulmuşsunuz, kafanızda bir plan: 'Oh, çocuk uyuyunca şöyle bir dizi açar, sıcak bir çay yapar, biraz dinlenirim.' Ama tam o an çocuğunuz gelir, gözlerini kocaman açar ve o büyülü cümleyi söyler: 'Anne, benimle oyun oynar mısın?' İçinizden bir an 'Hayır, lütfen' demek geçse de o minik ellerin size uzandığını görünce kalbiniz erir. Oyuncakları çıkarır, yerde yuvarlanmaya başlarsınız. Günün yorgunluğu yerini kahkahalara bırakır.