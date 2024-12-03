Küçük Çocuğu Olan Çalışan Annelerin Çok İyi Bildikleri 11 Durum
Küçük Çocuğu Olan Çalışan Annelerin Çok İyi Bildikleri 11 Durum
Çalışan anne olmak başlı başına bir meziyet ama işin içine bir de küçük bir çocuk girdi mi, hayat tam bir koşuşturma festivaline dönüşüyor! İşte hem çocukla ilgilenip hem de iş dünyasında başarıyla var olmaya çalışan annelerin 'Ah, evet bu ben!' diyeceği 11 durum:
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1. Sabahları evden çıkma savaşı.
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2. Çalışma masasında bulduğunuz sürprizler.
3. Telefon toplantıları sırasında arka plandan gelen neşeli sesler...
4. Hiçbir zaman tam bitmeyen iş/anne listesi
5. Tüm iş gününü çocuğunuzun yüzündeki bir ifadeyi düşünerek geçirmek.
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6. Kendi molanızı çocuğunuz için feda etmek.
7. Tatillerin hayal edilen değil, “mini anne koçluğu” modunda geçmesi.
8. Her zaman hazırda bir yedek kıyafet bulundurma sanatı!
9. Herkese ben iyiyim deyip içten içe denge kurmaya çalışmak.
10. Okul etkinlikleri ve iş toplantıları çakışması.
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11. Bitmek bilmeyen neden soruları...
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