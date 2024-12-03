Küçük Çocuğu Olan Çalışan Annelerin Çok İyi Bildikleri 11 Durum

Bir telefon toplantısında patronunuz bir şeyler anlatırken arkadan bir ses yükselir: 'Anneee, bana süt getirsene!' Ya da daha kötüsü: 'Anne, kediyi banyoya soktum, geliyor musun?' İşte o an, tüm profesyonelliğinizi koruyarak 'Çok özür dilerim, bir saniye... çocuk ufak bir şey istedi.' demek zorunda kalırsınız. Ama içten içe bilirsiniz ki bu daha hafifi. Çünkü bazen 'Anneee, kaka yaptıııım!' gibi daha az diplomatik açıklamalar duyabilirsiniz. Bir yandan işinizi toparlamaya çalışırken, bir yandan da evin kontrolünü elden bırakmamak, başka bir sabır seviyesi gerektiriyor. Tebrikler, level atladınız!