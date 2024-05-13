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Kredilerde Ödeme Sıkıntısı Tapu Haczinde Rekor Seviyeye Ulaştı

Kredilerde Ödeme Sıkıntısı Tapu Haczinde Rekor Seviyeye Ulaştı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 18:45

Ev fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de ev sahipliği oranını da giderek düşürürken, kredilerde de ödeme sıkıntıları e-haciz uygulamasına yansıyarak rekor seviyeye ulaştı.

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Bankaların yükselen faizler, düşen alım gücü nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanan müşterileri artıyor. Bireysel kredi ve kredi kartlarında bankaların alacağı 6 Mayıs itibarıyla 3 trilyon 108 milyar TL’ye yükseldi.

Bankaların yükselen faizler, düşen alım gücü nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanan müşterileri artıyor. Bireysel kredi ve kredi kartlarında bankaların alacağı 6 Mayıs itibarıyla 3 trilyon 108 milyar TL’ye yükseldi.

İcra takibine düşen kredi kartı ve kredi alacakları da 59,7 milyar lira seviyesine ulaştı.

Kredi borcunu ödeyememesi nedeniyle ipotekli olan evine e-haciz konulanların sayısı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, 6 milyonun üzerine çıktı.

Kredi borcunu ödeyememesi nedeniyle ipotekli olan evine e-haciz konulanların sayısı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, 6 milyonun üzerine çıktı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı'nın ortak çalışması olan e-haciz işlemleri 2019 yılında başlarken, Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2020 yılında tapular üzerinde toplam 3 milyon 737 bin 827 adet haciz işlemi olurken, 2021 yılında işlemler yüzde 45 oranında artarak 5 milyon 431 bin 29 oldu.

2022 yılında e-haciz sayısı sınırlı bir artışla 5 milyon 572 bin 805 olurken, 2023 yılında çarpıcı artış dikkat çekti.

2022 yılında e-haciz sayısı sınırlı bir artışla 5 milyon 572 bin 805 olurken, 2023 yılında çarpıcı artış dikkat çekti.

2023 yılında tapuda e-haciz tesis sayısı 6 milyon 379 bin 959 olurken, e-haciz terkin sayısı 3 milyon 617 bin 83, GİB tarafından konulan kamu haczi ise 284 bin 171 oldu.

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