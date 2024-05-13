Kredilerde Ödeme Sıkıntısı Tapu Haczinde Rekor Seviyeye Ulaştı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı'nın ortak çalışması olan e-haciz işlemleri 2019 yılında başlarken, Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2020 yılında tapular üzerinde toplam 3 milyon 737 bin 827 adet haciz işlemi olurken, 2021 yılında işlemler yüzde 45 oranında artarak 5 milyon 431 bin 29 oldu.