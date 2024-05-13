Kredilerde Ödeme Sıkıntısı Tapu Haczinde Rekor Seviyeye Ulaştı
Kredilerde Ödeme Sıkıntısı Tapu Haczinde Rekor Seviyeye Ulaştı
Ev fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de ev sahipliği oranını da giderek düşürürken, kredilerde de ödeme sıkıntıları e-haciz uygulamasına yansıyarak rekor seviyeye ulaştı.
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Bankaların yükselen faizler, düşen alım gücü nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanan müşterileri artıyor. Bireysel kredi ve kredi kartlarında bankaların alacağı 6 Mayıs itibarıyla 3 trilyon 108 milyar TL’ye yükseldi.
Kredi borcunu ödeyememesi nedeniyle ipotekli olan evine e-haciz konulanların sayısı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, 6 milyonun üzerine çıktı.
2022 yılında e-haciz sayısı sınırlı bir artışla 5 milyon 572 bin 805 olurken, 2023 yılında çarpıcı artış dikkat çekti.
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