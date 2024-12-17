Kredi Kartı Limiti Belirlenirken Dikkate Alınan 12 Önemli Kriter

Kredi kartı limiti belirlenirken ilk bakılan şey, düzenli gelirinizdir. Maaşınız veya diğer gelir kaynaklarınız ne kadar yüksekse, limitiniz de o kadar yüksek olur. Banka, 'Bu kişi bu limiti ödeyebilir mi?' diye düşünerek hareket eder. Yani maaş bordronuz, kart limitinizi belirleyen en önemli etkendir!