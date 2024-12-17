Kredi Kartı Limiti Belirlenirken Dikkate Alınan 12 Önemli Kriter
Kredi Kartı Limiti Belirlenirken Dikkate Alınan 12 Önemli Kriter
Kredi kartlarını artık oldukça aktif olarak kullanıyoruz. Neredeyse tüm alışverişlerde artık kredi kartı ödemesi geçerli oluyor. Peki, kredi kartı limitleri neye göre belirleniyor? Eğer düzenli bir kredi kartı kullanıcısıysanız bu içerik tam sizin için. 👇
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1. Gelir Durumu: Kazancınız, kredi kartı limitinizi belirler!
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2. Mevcut borçlarınız limitinizi etkiler!
3. Kredi notu da oldukça önemli!
4. Meslek ve çalışma süresi gibi detaylar da önem taşır!
5. Banka ile olan ilişkinizin önemi. 👇
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6. Harcama alışkanlıklarınız analiz edilir!
7. Yaş faktörü!
8. Finansal hedefleriniz de oldukça önemlidir.
9. Evlilik durumu limitleri değiştirebilir!
10. Bankanın kendi politikaları. 👇
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11. Ek gelir avantaj sağlar!
12. İlk başvuru mu, yenileme mi?
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