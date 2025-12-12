Köygöçüreni Çiğ Olarak Yiyen 16 Yaşındaki Çocuğun Karaciğeri 24 Saat İçinde İflas Etti

İşlerini tamamlayan ikili, akşam saatlerinde ise mantarları mangalda pişirerek yedi. Ertesi gün, karın ağrısı ve bulantı şikayetleri yaşayan kuzenleri Batuhan’ın babası Kenan Badak, Balıkesir Şehir Hastanesi’ne götürdü. Burada bir süre tedavi gören Badak ve Demirparmak, iddiaya göre olumsuz bir durumlarının olmadığı gerekçesiyle taburcu edildi. Şikayetlerinin devam etmesi üzerine hastaneye götürülen iki kuzen bu defa yoğun bakım servisine alındı. Burada tedavi gören Badak, bir gün sonra da Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Badak’a karaciğeri iflas edince, babası Kenan Badak’ın karaciğerinin yüzde 68’i 6 saat süren operasyonla nakledildi. Başarılı bir operasyon geçiren Batuhan Badak, babasının karaciğeri ile hayata tutundu.

Batuhan ve babası Kenan Badak’ın operasyonlarının başarılı geçtiğini söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Hastamız olaydan önce son derece sağlıklı bir gençti. Doğadan toplanan bir mantarı yedikten 24 saat sonra bulantı ve kusma şikayetiyle başka bir hastaneye başvurmuş. Oradan da durumunun kötüye gitmesi üzerine hastanemize yönlendirilmiş. Geldikten kısa bir süre sonra hastanın karaciğer fonksiyonları iyice bozuldu ve şuuru kayboldu. Hastaya acil bir şekilde karaciğer nakli yapmak zorunda kaldık. Böyle bir durumda verici bulmak gerekiyordu ve hastanın babası da gönüllü oldu. Babasının karaciğerinin büyük bir kısmını alıp genç hastamıza naklettik. Hastanın durumu şu an gayet iyi” diye konuştu.