Kooperatif Marketlerinde Ekim Ayı İndirimleri: 1-4 Ekim 2024 Tarım Kredi Aktüel Ürünler Kataloğu Tam Liste

Eylül ayının bitmesiyle Ekim ayının indirim kataloğu araştırılmaya başlandı. A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin yanı sıra Tarım Kredi Marketleri de her ay yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlıyor. Peki Ekim ayının ilk günlerinde Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde olacak? İşte güncel Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu tam liste...