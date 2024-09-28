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İndirim Günleri Başlıyor! 28 Eylül - 4 Ekim Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 28 Eylül - 4 Ekim Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.09.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Eylül - 4 Ekim 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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28 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Nescafe Taster's Choice Granül Kahve 100 gr 75 TL

Nescafe Taster's Choice Granül Kahve 100 gr 75 TL
onedio.com

  • Nestle Nesquik Çokokare Kahvaltılık Gevrek 310 gr 44 TL

  • Nestle Crunch Kahvaltılık Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 gr 49 TL

  • Nestle Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 gr 49 TL

  • Nescafe Classic Kahve 100 gr 69 TL

  • Nescafe Mocha / Latte / Cappucino Çeşitleri 4,75 TL

  • Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 29 TL

  • Nestle Damak Baklava 60 gr 35 TL

  • Nestle Damak Antep Fıstıklı Çikolata 30 gr 15 TL

  • Nestle Gofret Çeşitleri 27 gr 7,50 TL

  • Nestle Damak Ala Gofret 30 gr 22 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;
onedio.com

  • LAV Buket Çay Seti 12 Parça 125 TL 

  • Torku Favorimo Kek 20x30 gr 59 TL

Beşler Dana Izgara Köfte 400 gr 149 TL

Beşler Dana Izgara Köfte 400 gr 149 TL
onedio.com
  • Poşetli Bütün Piliç 79 TL

3 Ekim 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

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APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 47.990 TL

APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 47.990 TL
onedio.com
  • Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.990 TL

Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.899 TL

Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.899 TL
onedio.com

  • SEG  9 kg Çamaşır Makinesi 9.499 TL

  • Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 1.099 TL

  • Flavel Çay Makinesi 1.199 TL

  • English Home Doğrayıcı 699 TL

  • Samsung Cyclone Süpürge 3.499 TL

  • Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 299 TL

  • Organizer Sepet 29 TL

  • Fermuarlı Keçe Kirli Sepeti 299 TL

  • Organizer Sepet 19 TL

  • Soft Klozet Fırçası 55 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen dikey süpürgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv 22.999 TL

Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv 22.999 TL
onedio.com

  • Toshiba 65' 4K Ultra HD Smart Led Tv 20.999 TL

  • Philips 50' 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL

  • Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL

  • Vestel Tab Z1A Tablet 2.999 TL

  • Wiko T60 Cep Telefonu 5.999 TL

  • Lenovo Tws Bluetooth Kulaklık 599 TL

  • Lenovo Bluetooth Speaker 399 TL

  • ABS Büyük Boy Valiz 749 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 649 TL

  • ABS Kabin Boy Valiz 549 TL

  • Moda Life Vita Üçlü Koltuk 7.499 TL

İndirimde yer alan valizlere buradan göz atmayı unutmayın.

İndirimli mobilya ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Cem Nero Tava 219 TL

Cem Nero Tava 219 TL
onedio.com

  • Cem Nero Karnıyarık Tencere 399 TL

  • Cem Nero Derin Tencere 399 TL

  • Hascevher Tava Sahan Seti 499 TL

  • Bambu Kesme Tahtası 3'lü 199 TL

  • Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık ve Sirkelik 2'li 95 TL

  • Baharatlık ve Limonluk 19 TL

  • Paşabahçe Elmas Kulplu Bardak 25 TL

  • Borosilikat Cappucino Bardağı 55 TL

  • Cam Çerezlik / Sosluk 12 TL

  • Desenli Seramik Pasta Tabağı 35 TL

  • Kulplu Tepsi 49 TL

  • Figürlü Matara 109 TL

  • Beslenme Kutusu 29 TL

  • Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 55 TL

  • Kılıflı Cam Mug Çeşitleri 99 TL

  • Saklama Kabı Çeşitleri 35 TL

  • Yapışmaz Buzluk 29 TL

  • Salata Kurutucu 109 TL

  • Sızdırmaz Saklama Kabı Seti 3'lü 59 TL

  • Katlanabilir Piknik Masası 399 TL

  • Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 219 TL

  • Keramika Renkli Kupa 35 TL

  • Keramika Renkli Kulp Çerezlik 25 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 699 TL

Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 699 TL
onedio.com

  • Kiwi Yoğurt Makinesi 699 TL

  • Piranha Bebek IP Kamera 799 TL

  • Bebek Yorganı 199 TL

  • Silk & Blue Bebek Welsoft Nohut Battaniye 149 TL

  • Bebek Lastikli Penye Çarşaf 89 TL

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Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 8.499 TL

Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 8.499 TL
onedio.com

  • Oyuncak İlk Adım Arabam 749 TL

  • Çok Amaçlı File Kutu 65 TL

  • Oyuncak Sandalyeli Blok Masası 449 TL

  • Pilsan Oyuncak Konuşan Eğitici Lazımlık 549 TL

İndirimde yer alan bebek ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

4 Ekim 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

LED Yüz Maskesi 1.975 TL

LED Yüz Maskesi 1.975 TL
onedio.com

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 15.975 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 15.975 TL
onedio.com

  • Dijitsu 32' HD Android Tv 4.590 TL

  • Petek Önü Dresuar / Seperatör 899 TL

  • Evcil Hayvan Yuvalı Çok Amaçlı Sehpa 699 TL

  • Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 999 TL

  • Bardaklık Telefon Tutacağı 199 TL

  • Araç İçi Fm Transmitter 159 TL

  • Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 149 TL

  • Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 149 TL

  • Çok Fonksiyonlu Panel Telefon Tutucu 115 TL

  • Araç İçi Telefon Tutucu 109 TL

  • Figürlü Şifreli Kilit 149 TL

  • Katlanabilir Su Bidonu 69 TL

İndirimli mobilya ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

En çok tercih edilen otomobil ürünleri burada.

Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 2.990 TL

Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 2.990 TL
onedio.com

  • Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.690 TL

  • Güral Porselen Altın File Rölyefli Kahve Fincan Seti 12 Parça 499 TL

  • Naturalove Gold Dekoratif Tepsi 279 TL

  • Rakle Altın Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL

  • Rakle Altın Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 149 TL

  • Rakle Altın Rimli Su Bardağı 3'lü 139 TL

  • Hisar Optima Çelik Çaydanlık 849 TL

  • Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere 799 TL

  • Hisar Optima Çelik Derin Tencere 749 TL

  • Hisar Optima Çelik Sahan 20 cm 499 TL

  • Hisar Optima Çelik Sahan 13 cm 449 TL

  • Hisar Optima Seramik Karnıyarık Tencere 699 TL

  • Hisar Optima Seramik Derin Tencere 679 TL

  • Hisar Optima Seramik Tava 399 TL

  • Hisar Optima Seramik Sahan 20 cm 349 TL

Tefal Düdüklü Tencere 3.490 TL

Tefal Düdüklü Tencere 3.490 TL
onedio.com

  • Tefal Krep Tavası 499 TL

  • Tefal Saklama Kabı Seti 3'lü 429 TL

  • Tefal Şef Bıçağı 319 TL

  • Tefal Santoku Bıçağı 279 TL

  • Heifer Çubuk Blender 699 TL

  • Demir Döküm Sahan 549 TL

  • Emsan Kek Kalıbı 329 TL

  • Rakle Altın Rimli Çay Seti 12 Parça 399 TL

  • LAV Archie Meşrubat Bardağı 4'lü 179 TL

  • LAV Archie Su Bardağı 4'lü 169 TL

  • Glass in love Cam Vazo 169 TL

  • Glass in love Cam Peçetelik 49,50 TL

  • Glass in love Cam Kapaklı Lokumluk / Şekerlik 49,50 TL

  • Paşabahçe Plus Saklama Kabı 149 TL

  • Paşabahçe Plus Saklama Kabı 119 TL

  • Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı 119 TL

  • Aynalı Gold Tepsi 279 TL

  • Aynalı Gold Sunumluk 199 TL

  • Aynalı Gold Şekerlik 189 TL

  • Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 199 TL

  • Çizgi Gravürlü Banyo Seti 529 TL

En çok tercih edilen düdüklü tencere modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Pet Pati Temizleyici 199 TL

Pet Pati Temizleyici 199 TL
onedio.com

  • Tüylü Lazerli Kedi Oyuncağı 199 TL

  • Evcil Hayvan Buharlı Bakım Tarağı 129 TL

  • Furminatör Pet Tarağı 129 TL

  • Tüy Toplama Aleti 99 TL

  • El Fenerli Tuvalet Torbası 99 TL

  • Top Köpek Oyuncağı 99 TL

  • Lazerli Kedi Oyuncağı 89 TL

  • İpli Köpek Oyuncağı 89 TL

  • İpli Köpek Oyuncağı 89 TL

  • Frizbi Köpek Oyuncağı 74,50 TL

  • Frizbi Köpek Oyuncağı 64,50 TL

  • Pet Tarağı 49 TL

  • Airtag Uyumlu Tasma 189 TL

  • Uzatmalı Köpek Tasması 149 TL

  • Işıklı Tasma 115 TL

  • Köpek Gövde Tasması 89 TL

  • Kedi Boyun Künyesi 49 TL

Seçili evcil hayvan ürünlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL
onedio.com

  • Pet Su Sebili 699 TL

  • Ahşap Demonte Kedi Evi 199 TL

  • Seramik Mama / Su Kabı 299 TL

  • Kedi Ödül Kreması Yedirme Kaşığı 99 TL

  • Yavaş Yeme Kabı 99 TL

  • Parex Tüy Toplayıcı Rulo 99,50 TL

  • Köpek Mama Kabı 35 TL

  • Mama ve Su Kabı 19 TL

  • Kedi Kumu Küreği 12,50 TL

  • Petfan Kedi Kumu 99 TL

  • Pedigree Kuru Köpek Maması 500 gr 59 TL

  • Pedigree Biscrok Köpek Ödül Maması 200 gr 31,45 TL

  • Jungle Kedi Macunu 75 ml 59,50 TL

  • Kitekat Biftek & Sebzeli Kuru Kedi Maması 300 gr 42 TL

  • Dreamies Kedi Maması 60 gr 20,75 TL

  • Konserve Kedi Maması 47 TL

  • Etli Kedi Maması 47 TL

  • Bado Muhabbet Kuş Yemi 400 gr 27,50 TL

En çok tercih edilen otomatik mama kapları burada.

Deluxia Çift Kişilik Battaniye 499 TL

Deluxia Çift Kişilik Battaniye 499 TL
onedio.com

  • Çift Kişilik Nevresim Takımı 759 TL

  • Yatak Örtüsü Seti 499 TL

  • Post Halı 60x90 cm 299 TL

  • Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 2'li 299 TL

  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 225 TL

  • Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 169 TL

  • Kapitoneli Yastık 155 TL

  • Yastık Alezi 115 TL

  • Brode Masa Örtüsü 349 TL

  • PVC Masa Örtüsü 119 TL

  • Brode Perde 349 TL

  • Süet Fon Perde 329 TL

  • Kadın Terlik 129 TL

  • Erkek Terlik 119 TL

  • Örgü Gövdeli Şık Saksı 149 TL

  • Örgü Gövdeli Şık Saksı 139 TL

  • Örgü Gövdeli Şık Orta Boy Saksı 119 TL

  • Örgü Gövdeli Şık Küçük Boy Saksı 85 TL

Yükselen Zeka Konuşmaya Başlıyorum Seti 189 TL

Yükselen Zeka Konuşmaya Başlıyorum Seti 189 TL
onedio.com

  • Animasyon Balon Seti 34,50 TL

  • Mini Karakterler 59 TL

  • Elbiseli Konuşan Bebek 219 TL

ŞOK 28 Eylül - 5 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Şok'a Gelen İndirimli Ürünler;

Şok'a Gelen İndirimli Ürünler;
onedio.com

  • Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL, 

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.199 TL, 

  • Sinbo Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL, 

  • 80'li Tchibo Filtre Kahve Kağıdı 54,95 TL,

  • Mutfak Önlüğü & Eldiven Set 109 TL,

  • Gokidy Dino Kamyon 349 TL, 

  • Sök-Tak İş Araçları Seti 199 TL, 

  • Melissa Scooter / Araba 199 TL, 

  • Tır Çeşitleri 249 TL Polis / Dinazor Araçları Seti 219 TL,

  • 30 cm Barbie Pırıltılı Bebek 239 TL,

  • Dollyland Minkie Ayıcıklı Aksesuarlı 99,95 TL, 

  • Taksi 39,95 TL, 

  • Tavşan Taçlı Şirin Bebek 99,95 TL, 

  • Eğlenceli Şekiller 149 TL,

  • 1000 Parça Puzzle 79,95 TL,

  • ABS Büyük Boy Valiz 849 TL, 

  • ABS Orta Boy Valiz 749 TL,

  • ABS Kabin Boy Valiz 549 TL,

25 TL üstü alışverişlerde; 

  • 1 litre Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 39 TL, 

  • 6x200 ml Cappy Meyve Nektarı 40 TL, 

  • 950 gram Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 49 TL, 

  • 1000 ml Vanish Oxi Leke Çıkarıcı 110 TL,

  • 50 ml Neutrogena Bright Boost Yüz Kremi 125 TL 

Kahve makineleri burada

Şok'a Gelen Banyo Yapı Market Ürünleri:

Şok'a Gelen Banyo Yapı Market Ürünleri:
onedio.com

Banyosunu yenilemek isteyenler için ürünler burada.

Şok'a Gelen Beyaz Eşya Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Beyaz Eşya Modelleri ve Fiyatları
onedio.com

Çok satan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Bugün indirimde olan ürünler için tıklayın.

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