İndirim Günleri Başlıyor! 28 Eylül - 4 Ekim Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 28 Eylül - 4 Ekim Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Eylül - 4 Ekim 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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28 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Nescafe Taster's Choice Granül Kahve 100 gr 75 TL
10 TL ve üzeri alışverişinizde;
Beşler Dana Izgara Köfte 400 gr 149 TL
3 Ekim 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
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APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 47.990 TL
Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.899 TL
Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv 22.999 TL
Cem Nero Tava 219 TL
Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 699 TL
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Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 8.499 TL
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4 Ekim 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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LED Yüz Maskesi 1.975 TL
TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 15.975 TL
Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 2.990 TL
Tefal Düdüklü Tencere 3.490 TL
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Pet Pati Temizleyici 199 TL
Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL
Deluxia Çift Kişilik Battaniye 499 TL
Yükselen Zeka Konuşmaya Başlıyorum Seti 189 TL
ŞOK 28 Eylül - 5 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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