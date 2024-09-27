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BİM'e Düdüklü Tencere Geliyor! 4 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Düdüklü Tencere Geliyor! 4 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
27.09.2024 - 11:15 Son Güncelleme: 27.09.2024 - 11:23

4 Ekim 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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LED Yüz Maskesi 1.975 TL

LED Yüz Maskesi 1.975 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 15.975 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 15.975 TL

  • Dijitsu 32' HD Android Tv 4.590 TL

  • Petek Önü Dresuar / Seperatör 899 TL

  • Evcil Hayvan Yuvalı Çok Amaçlı Sehpa 699 TL

  • Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 999 TL

  • Bardaklık Telefon Tutacağı 199 TL

  • Araç İçi Fm Transmitter 159 TL

  • Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 149 TL

  • Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 149 TL

  • Çok Fonksiyonlu Panel Telefon Tutucu 115 TL

  • Araç İçi Telefon Tutucu 109 TL

  • Figürlü Şifreli Kilit 149 TL

  • Katlanabilir Su Bidonu 69 TL

İndirimli mobilya ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

En çok tercih edilen otomobil ürünleri burada.

Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 2.990 TL

Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 2.990 TL

  • Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.690 TL

  • Güral Porselen Altın File Rölyefli Kahve Fincan Seti 12 Parça 499 TL

  • Naturalove Gold Dekoratif Tepsi 279 TL

  • Rakle Altın Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL

  • Rakle Altın Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 149 TL

  • Rakle Altın Rimli Su Bardağı 3'lü 139 TL

  • Hisar Optima Çelik Çaydanlık 849 TL

  • Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere 799 TL

  • Hisar Optima Çelik Derin Tencere 749 TL

  • Hisar Optima Çelik Sahan 20 cm 499 TL

  • Hisar Optima Çelik Sahan 13 cm 449 TL

  • Hisar Optima Seramik Karnıyarık Tencere 699 TL

  • Hisar Optima Seramik Derin Tencere 679 TL

  • Hisar Optima Seramik Tava 399 TL

  • Hisar Optima Seramik Sahan 20 cm 349 TL

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Tefal Düdüklü Tencere 3.490 TL

Tefal Düdüklü Tencere 3.490 TL

  • Tefal Krep Tavası 499 TL

  • Tefal Saklama Kabı Seti 3'lü 429 TL

  • Tefal Şef Bıçağı 319 TL

  • Tefal Santoku Bıçağı 279 TL

  • Heifer Çubuk Blender 699 TL

  • Demir Döküm Sahan 549 TL

  • Emsan Kek Kalıbı 329 TL

  • Rakle Altın Rimli Çay Seti 12 Parça 399 TL

  • LAV Archie Meşrubat Bardağı 4'lü 179 TL

  • LAV Archie Su Bardağı 4'lü 169 TL

  • Glass in love Cam Vazo 169 TL

  • Glass in love Cam Peçetelik 49,50 TL

  • Glass in love Cam Kapaklı Lokumluk / Şekerlik 49,50 TL

  • Paşabahçe Plus Saklama Kabı 149 TL

  • Paşabahçe Plus Saklama Kabı 119 TL

  • Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı 119 TL

  • Aynalı Gold Tepsi 279 TL

  • Aynalı Gold Sunumluk 199 TL

  • Aynalı Gold Şekerlik 189 TL

  • Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 199 TL

  • Çizgi Gravürlü Banyo Seti 529 TL

En çok tercih edilen düdüklü tencere modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Pet Pati Temizleyici 199 TL

Pet Pati Temizleyici 199 TL

  • Tüylü Lazerli Kedi Oyuncağı 199 TL

  • Evcil Hayvan Buharlı Bakım Tarağı 129 TL

  • Furminatör Pet Tarağı 129 TL

  • Tüy Toplama Aleti 99 TL

  • El Fenerli Tuvalet Torbası 99 TL

  • Top Köpek Oyuncağı 99 TL

  • Lazerli Kedi Oyuncağı 89 TL

  • İpli Köpek Oyuncağı 89 TL

  • İpli Köpek Oyuncağı 89 TL

  • Frizbi Köpek Oyuncağı 74,50 TL

  • Frizbi Köpek Oyuncağı 64,50 TL

  • Pet Tarağı 49 TL

  • Airtag Uyumlu Tasma 189 TL

  • Uzatmalı Köpek Tasması 149 TL

  • Işıklı Tasma 115 TL

  • Köpek Gövde Tasması 89 TL

  • Kedi Boyun Künyesi 49 TL

Seçili evcil hayvan ürünlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

  • Pet Su Sebili 699 TL

  • Ahşap Demonte Kedi Evi 199 TL

  • Seramik Mama / Su Kabı 299 TL

  • Kedi Ödül Kreması Yedirme Kaşığı 99 TL

  • Yavaş Yeme Kabı 99 TL

  • Parex Tüy Toplayıcı Rulo 99,50 TL

  • Köpek Mama Kabı 35 TL

  • Mama ve Su Kabı 19 TL

  • Kedi Kumu Küreği 12,50 TL

  • Petfan Kedi Kumu 99 TL

  • Pedigree Kuru Köpek Maması 500 gr 59 TL

  • Pedigree Biscrok Köpek Ödül Maması 200 gr 31,45 TL

  • Jungle Kedi Macunu 75 ml 59,50 TL

  • Kitekat Biftek & Sebzeli Kuru Kedi Maması 300 gr 42 TL

  • Dreamies Kedi Maması 60 gr 20,75 TL

  • Konserve Kedi Maması 47 TL

  • Etli Kedi Maması 47 TL

  • Bado Muhabbet Kuş Yemi 400 gr 27,50 TL

En çok tercih edilen otomatik mama kapları burada.

Deluxia Çift Kişilik Battaniye 499 TL

Deluxia Çift Kişilik Battaniye 499 TL

  • Çift Kişilik Nevresim Takımı 759 TL

  • Yatak Örtüsü Seti 499 TL

  • Post Halı 60x90 cm 299 TL

  • Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 2'li 299 TL

  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 225 TL

  • Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 169 TL

  • Kapitoneli Yastık 155 TL

  • Yastık Alezi 115 TL

  • Brode Masa Örtüsü 349 TL

  • PVC Masa Örtüsü 119 TL

  • Brode Perde 349 TL

  • Süet Fon Perde 329 TL

  • Kadın Terlik 129 TL

  • Erkek Terlik 119 TL

  • Örgü Gövdeli Şık Saksı 149 TL

  • Örgü Gövdeli Şık Saksı 139 TL

  • Örgü Gövdeli Şık Orta Boy Saksı 119 TL

  • Örgü Gövdeli Şık Küçük Boy Saksı 85 TL

Yükselen Zeka Konuşmaya Başlıyorum Seti 189 TL

Yükselen Zeka Konuşmaya Başlıyorum Seti 189 TL

  • Animasyon Balon Seti 34,50 TL

  • Mini Karakterler 59 TL

  • Elbiseli Konuşan Bebek 219 TL

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