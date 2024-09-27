BİM'e Düdüklü Tencere Geliyor! 4 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Düdüklü Tencere Geliyor! 4 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
4 Ekim 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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LED Yüz Maskesi 1.975 TL
TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 15.975 TL
Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 2.990 TL
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Tefal Düdüklü Tencere 3.490 TL
Pet Pati Temizleyici 199 TL
Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL
Deluxia Çift Kişilik Battaniye 499 TL
Yükselen Zeka Konuşmaya Başlıyorum Seti 189 TL
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