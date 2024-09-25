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ŞOK'a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 28 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 28 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
25.09.2024 - 16:53

ŞOK 28 Eylül - 5 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Eylül - 5 Ekim 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Şok'a Gelen İndirimli Ürünler;

Şok'a Gelen İndirimli Ürünler;

  • Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL, 

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.199 TL, 

  • Sinbo Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL, 

  • 80'li Tchibo Filtre Kahve Kağıdı 54,95 TL,

  • Mutfak Önlüğü & Eldiven Set 109 TL,

  • Gokidy Dino Kamyon 349 TL, 

  • Sök-Tak İş Araçları Seti 199 TL, 

  • Melissa Scooter / Araba 199 TL, 

  • Tır Çeşitleri 249 TL Polis / Dinazor Araçları Seti 219 TL,

  • 30 cm Barbie Pırıltılı Bebek 239 TL,

  • Dollyland Minkie Ayıcıklı Aksesuarlı 99,95 TL, 

  • Taksi 39,95 TL, 

  • Tavşan Taçlı Şirin Bebek 99,95 TL, 

  • Eğlenceli Şekiller 149 TL,

  • 1000 Parça Puzzle 79,95 TL,

  • ABS Büyük Boy Valiz 849 TL, 

  • ABS Orta Boy Valiz 749 TL,

  • ABS Kabin Boy Valiz 549 TL,

25 TL üstü alışverişlerde; 

  • 1 litre Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 39 TL, 

  • 6x200 ml Cappy Meyve Nektarı 40 TL, 

  • 950 gram Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 49 TL, 

  • 1000 ml Vanish Oxi Leke Çıkarıcı 110 TL,

  • 50 ml Neutrogena Bright Boost Yüz Kremi 125 TL 

Kahve makineleri burada

Şok'a Gelen Banyo Yapı Market Ürünleri:

Şok'a Gelen Banyo Yapı Market Ürünleri:

Banyosunu yenilemek isteyenler için ürünler burada.

Şok'a Gelen Beyaz Eşya Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Beyaz Eşya Modelleri ve Fiyatları

Çok satan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Bugün indirimde olan ürünler için tıklayın.

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