Eksikleri Tamamlamanın Tam Zamanı: 500 TL'ye Sepette 100 TL İndirim Fırsatı Burada!

Mis gibi temiz kokan bir evden daha güzel bir şey varsa o da temizlik ürünlerini indirimden almaktır sanırım. Amazon'da harika bir kampanya başladı ve 29 Eylül'e kadar sürecek. Omo, Cif, Domestos, Yumoş ve Rinso temizlik ürünlerini kapsayan ve 500 TL'ye sepette net 100 TL indirim yapan harika bir kampanya bu. O zaman eviniz için eksikleri tamamlama ve hatta stok yapma zamanı diyebilir miyiz? Bence kesinlikle evet! Haydi başlayalım alışverişe o zaman!

Kampanya 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 24.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.