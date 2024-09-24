Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eksikleri Tamamlamanın Tam Zamanı: 500 TL'ye Sepette 100 TL İndirim Fırsatı Burada!

etiket Eksikleri Tamamlamanın Tam Zamanı: 500 TL'ye Sepette 100 TL İndirim Fırsatı Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 15:25

Mis gibi temiz kokan bir evden daha güzel bir şey varsa o da temizlik ürünlerini indirimden almaktır sanırım. Amazon'da harika bir kampanya başladı ve 29 Eylül'e kadar sürecek. Omo, Cif, Domestos, Yumoş ve Rinso temizlik ürünlerini kapsayan ve 500 TL'ye sepette net 100 TL indirim yapan harika bir kampanya bu. O zaman eviniz için eksikleri tamamlama ve hatta stok yapma zamanı diyebilir miyiz? Bence kesinlikle evet! Haydi başlayalım alışverişe o zaman!

Kampanya 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 24.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cif Krem Yüzey Temizleyici Altın Işıltısı Amber Kokulu

Cif Krem Yüzey Temizleyici Altın Işıltısı Amber Kokulu

Yeni Cif Krem Altın Işıltısı, mikrokristaller içeren özel formülü sayesinde yüzeylerde parlaklık sağlar, Yenilenen yumuşak dokusu sayesinde evinizdeki yüzeylere karşı daha hassastır, 100 farklı yüzeyde kullanıma uygundur.

Veee en önemlisi 500 TL'ye 100 TL indirim kampanyasına dahil olan ürünlerden biri olması.

Fiyatı 96 TL.

Cif Krem Yüzey Temizleyici Altın Işıltısı Amber Kokulu

'Kokusu ve içeriği harika temizlik sonrası parıldıyor.'

Amazon

Domestos 5'li Güç Tuvalet Bloğu - Manolya Ferahlığı

Domestos 5'li Güç Tuvalet Bloğu - Manolya Ferahlığı

Banyonuza manolya ferahlığı veren bu ürün, hijyen, kalıcı koku, kireç önleme etkisi, temizleyici köpük ve parlak beyazlık olmak üzere 5’li güce sahip.

Fiyatı 71 TL.

Domestos 5'li Güç Tuvalet Bloğu - Manolya Ferahlığı

'Kokusu ferah ve bıraktığı temizlik hissi oldukça iyi. Uzun süre gidiyor.'

Amazon

Cif Power & Shine Sprey Banyo Kireç Çözücü 750 ml + Cif Power & Shine Konsantre Banyo 70 ml

Cif Power & Shine Sprey Banyo Kireç Çözücü 750 ml + Cif Power & Shine Konsantre Banyo 70 ml

%100 doğal aktiflerden alan Cif Sprey Power Banyo, en zorlu lekeleri bile kolayca çıkarır ve yüzeylerde parlaklık sağlar. Leke bırakmaz.

Fiyatı 106 TL.

Cif Power & Shine Sprey Banyo Kireç Çözücü 750 ml + Cif Power & Shine Konsantre Banyo 70 ml

'Ürün temizleme konusunda gerçekten hakkını veriyor tavsiye ederim.'

Yumoş Siyahlar İçin Canlandırıcı Bakım Sağlayan Sıvı Deterjan

Yumoş Siyahlar İçin Canlandırıcı Bakım Sağlayan Sıvı Deterjan

Siyah kıyafetleriniz solmasın, yıpranmasın!

Doku ve renk canlandırmada Yumoş deterjandan daha iyisi yok!

Fiyatı 132 TL.

Yumoş Siyahlar İçin Canlandırıcı Bakım Sağlayan Sıvı Deterjan

'Amazon kalitesinde gerçekten güzel ürün hem kaliteli hem hesaplı.'

Amazon

Domestos Hijyenik Sıvı Leke Çıkarıcı Beyaz & Açık Renkli Çamaşırlar

Domestos Hijyenik Sıvı Leke Çıkarıcı Beyaz & Açık Renkli Çamaşırlar

Domestos’tan Hijyenik Leke çıkarıcı ile çamaşırlarınızda lekelere son! 

Beyaz ve açık renk çamaşırlarınız için aradığınız güçlü deterjan bu olabilir.

Bu fırsat varken kaçmaz.

Fiyatı 147 TL.

Domestos Hijyenik Sıvı Leke Çıkarıcı Beyaz & Açık Renkli Çamaşırlar

'Leke çıkarıcılarda güzel bir ürün Amazon'da da uygun fiyat.'

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Omo Çamaşır Makinesi Temizleyicisi

Omo Çamaşır Makinesi Temizleyicisi

Makinemize iyi bakalım ki o da çamaşırlarımızı uzun yıllar boyunca hep iyi temizlesin, öyle değil mi?

Çamaşır makinelerinde derinlemesine hijyen sağlar. Kir ve deterjan kalıntılarını temizler.

Fiyatı sadece 95 TL.

Omo Çamaşır Makinesi Temizleyicisi

Amazon

Cif Perfect Power Ocak & Fırın & Mangal için Sprey Temizleyici

Cif Perfect Power Ocak & Fırın & Mangal için Sprey Temizleyici

Hem temizliyor hem de leke bırakmıyor!

Fiyatı 94 TL.

Cif Perfect Power Ocak & Fırın & Mangal için Sprey Temizleyici

Bu fırsat gerçekten kaçmaz.

500 TL'ye Sepette 100 TL İndirim Fırsatı

Amazon

Cif Krem Temizleyici U-PRO 1.9 L

Cif Krem Temizleyici U-PRO 1.9 L

Cif Professional Çok Amaçlı Krem Temizleyici, zorlu kirleri ve yağları %100 çözer. İçeriğindeki doğadan elde edilen kalsit maddesinin partikülleri ile temizlik sağlarken yüzeyleri çizmeden parlatır. Kıvamlı ve yoğun formüllüdür, bu sayede dikey yüzeylerde kullanımı kolaylaşır. Kolay durulanır.

Fiyatı 109 TL.

Cif Krem Temizleyici U-PRO 1.9 L

'Kokusu ve içeriği harika temizlik sonrası parıldıyor.'

Bu fırsat gerçekten kaçmaz.

500 TL'ye Sepette 100 TL İndirim Fırsatı

Amazon

Rinso Beyazlar İçin Toz Çamaşır Deterjanı - Deniz Mineralleri

Rinso Beyazlar İçin Toz Çamaşır Deterjanı - Deniz Mineralleri

Deniz minerallerinden esinlenen Rinso Deniz Mineralleri toz deterjan, %0 klor içeren formülüyle beyaz giysilerinizi doğanın gücüyle temizler. 

Fiyatı 239 TL.

Rinso Beyazlar İçin Toz Çamaşır Deterjanı - Deniz Mineralleri

'Kokusu güzel. Köpürmesi de ideal. '

Amazon

Cif Power Perfect Kireç & Pas Sökücü Sprey

Cif Power Perfect Kireç & Pas Sökücü Sprey

Fiyatı 85 TL.

Duş , lavabo, musluk ve fayanslardaki en zorlu kireç lekelerini %100 sökmek ve pas lekelerini çıkarmak için harika bir ürün.

Cif Power Perfect Kireç & Pas Sökücü Sprey

'Bu ürünü yeni gördük, duş kabinindeki kireç ve sabun kalıntılarını çok iyi temizledi, hemen 2-3 tane daha sipariş ettim, üstelik burada fiyatı da uygun. Zahmetsizce temizlik yapmayı sağlıyor.'

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu - Dağ Esintisi

Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu - Dağ Esintisi

Yoğun kıvamlı formülüyle mikropları öldürür, kireci 3 kata kadar daha uzun süre önler. 

Fiyatı 38 TL.

Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Dağ Esintisi

Bu fırsat gerçekten kaçmaz.

500 TL'ye Sepette 100 TL İndirim Fırsatı

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın