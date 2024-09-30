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ŞOK'a Uygun Fiyatlı Isıtıcı Geliyor! 2 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Uygun Fiyatlı Isıtıcı Geliyor! 2 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
30.09.2024 - 12:15

ŞOK 2 Ekim - 9 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 Ekim - 9 Ekim 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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120x180 cm Fitilli Halı 599 TL,

120x180 cm Fitilli Halı 599 TL,

  • 80x150 cm Fitilli Halı 299 TL, 

  • 145x230 cm Fon Perde 199 TL, 

  • 140x250 cm Güneşlik 179 TL, 

  • 145x250 cm Tül Perde 149 TL, 

  • 170x210 cm Koltuk Örtüsü 159 TL,

  • Minisan Maxi Isıtıcı 1.599 TL,

  • Minisan SR 2600 Isıtıcı 999 TL,

  • Sinbo Quartz Isıtıcı 549 TL,

  • Slazenger Erkek Yarım Fermuarlı Polar Üst 299 TL,

  • Slazenger Çocuk Kapüşonlu Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL,

  • Slazenger Ayakkabı 299 TL, 

  • Omuz Çantası 249 TL,

  • Wellsoft Ev Babeti 79,95 TL,

  • Kadın / Erkek Keçe Terlik 99,95 TL, 

  • 3'lü Erkek Soket Çorap 39,90 TL, 

  • 3'lü Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 39,90 TL, 

  • 2'li Erkek Çorabı 29,95 TL, 

  • Erkek Boxer 64,95 TL, 

  • 2'li Kadın Slip 64,95 TL, 

  • Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap 49,95 TL,

  • Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı 2'li 39,95 TL

SÜPER FİYAT avantajlı ürünler burada.

Şok'a Gelen Hijyen ve Kozmetik Ürünleri;

Şok'a Gelen Hijyen ve Kozmetik Ürünleri;

Çok satan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Bugün indirimde olan ürünler için tıklayın.

Şok'a Gelen İndirimli Gıda Ürünleri;

Şok'a Gelen İndirimli Gıda Ürünleri;

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 3'lü Torku Tam Buğdaylı Bisküvi 28 TL, 

  • 300 gram Nescafe Classic Ekonomik Paket 175 TL,

  • 6x180 ml Danone Kakaolu Süt 42 TL, 

  • 6x200 mk Pepsi 75 TL,

  • 1320 ml Vernel Max Yumuşatıcı 65 TL

Şok'a Gelen %50 İndirimli Evcil Hayvan Ürünleri;

Şok'a Gelen %50 İndirimli Evcil Hayvan Ürünleri;

İndirimli evcil hayvan ürünleri burada

Şok'a Gelen İndirimli Ürünler;

Şok'a Gelen İndirimli Ürünler;
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Şok'a Gelen İndirimli Mobilyalar;

Şok'a Gelen İndirimli Mobilyalar;

Farklı mobilya seçenekleri için tıklayın.

Şok'a Gelen Beyaz Eşyalar, Elektronik Ürünler ve Küçük Ev Aletleri;

Şok'a Gelen Beyaz Eşyalar, Elektronik Ürünler ve Küçük Ev Aletleri;

Akıllı mama kapları burada

Şok'a Gelen Pijama Takımları;

Şok'a Gelen Pijama Takımları;

Pijama takımları burada

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