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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Haustier QQ005 Kameralı Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Haustier QQ005 Kameralı Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı Alınır mı?

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 05:29

Eğer evcil hayvanınızın beslenmesini otomatikleştirmek ve aynı zamanda onun güvenliğinden emin olmak istiyorsanız, Haustier QQ005 Kameralı Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı tam size göre bir çözüm sunuyor. Akıllı kamera, uzaktan kontrol, çift yönlü sesli iletişim ve geniş mama kapasitesi gibi üstün özellikleriyle bu mama kabı, hem size hem de evcil dostlarınıza büyük bir konfor sağlıyor. Şimdi, bu inovatif ürünün teknik özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına daha yakından bakalım.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 24.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Akıllı Kamera ile Canlı İzleme

Akıllı Kamera ile Canlı İzleme

Haustier QQ005, entegre kamerası sayesinde evcil hayvanınızın her anını takip etmenizi sağlar. Telefonunuzdan canlı olarak izleyebilir, dostlarınızın ne yaptığını her an görebilirsiniz. İşte ya da tatildeyken bile evcil hayvanınızın güvenliğinden emin olmanın en kolay yolu!

Uzaktan Kontrol ve Akıllı Besleme

Uzaktan Kontrol ve Akıllı Besleme

Bu akıllı mama kabı, mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilir. Besleme saatlerini ayarlayabilir, mama miktarını yönetebilir ve evcil hayvanınızın ihtiyaçlarına göre beslenme düzeni oluşturabilirsiniz. Evde olmasanız bile bir dokunuşla mama servisi yapabilirsiniz.

Çift Yönlü Sesli İletişim

Çift Yönlü Sesli İletişim

Haustier QQ005 ile sadece evcil hayvanınızı izlemekle kalmaz, aynı zamanda onunla konuşabilirsiniz! Çift yönlü sesli iletişim özelliği sayesinde evcil hayvanınızla konuşarak ona sesinizi duyurabilir ve gerektiğinde onu rahatlatabilirsiniz.

Büyük Mama Kapasitesi

Büyük Mama Kapasitesi

Cihazın geniş mama haznesi, uzun süre boyunca yeterli miktarda mama depolayarak evcil hayvanınızın beslenme ihtiyacını karşılar. Bu, özellikle yoğun bir programınız varsa veya kısa bir süreliğine evden ayrılmak zorundaysanız büyük kolaylık sağlar.

Kolay Temizlenebilir ve Hijyenik Tasarım

Kolay Temizlenebilir ve Hijyenik Tasarım

Haustier QQ005, çıkarılabilir parçaları sayesinde kolayca temizlenebilir ve hijyenik kalır. Sağlam malzemelerden yapılmış bu mama kabı, evcil hayvanınızın sağlığına zarar verebilecek hiçbir zararlı madde içermez ve kullanım kolaylığı sunar.

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Güçlü ve Dayanıklı Yapı

Güçlü ve Dayanıklı Yapı

Bu mama kabı, uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Güçlü motoru ve sağlam malzemeleri ile uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılabilir. Ayrıca, enerji tasarruflu yapısı sayesinde düşük güç tüketimi ile çalışarak ekonomik bir kullanım sunar.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • Kamera: 720p HD çözünürlükte canlı yayın ve kayıt özelliği

  • Bağlantı: Wi-Fi ile uzaktan kontrol ve canlı izleme

  • Sesli İletişim: Çift yönlü sesli iletişim

  • Mama Kapasitesi: 4 litrelik geniş mama haznesi

  • Kontrol: Mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol ve ayarlanabilir beslenme zamanlayıcısı

  • Malzeme: BPA içermeyen plastik, evcil hayvan sağlığına uygun

  • Temizlik: Çıkarılabilir hazne ve bileşenler sayesinde kolay temizlik

  • Güç Kaynağı: AC adaptör ve pil desteği ile kesintisiz çalışma

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

'Bu mama kabı sayesinde evcil hayvanımın beslenme düzenini çok daha kolay yönetebiliyorum. Kamerası sayesinde işteyken bile kedimi izleyebiliyorum. Ayrıca, sesli iletişim özelliği harika; kedimle konuşabiliyorum ve o da benim sesimi duyabiliyor.'

 'Haustier QQ005'yi aldığımızdan beri hayatımız çok kolaylaştı. Özellikle seyahat ederken, uzaktan kontrol özelliği ile her şeyi halledebiliyorum. Mama kapasitesi de oldukça geniş, sık sık doldurmama gerek kalmıyor. Kesinlikle tavsiye ederim.'

'Bu ürün gerçekten harika! Evde olmadığım zamanlarda bile köpeğimle ilgilenebiliyorum. Kamera kalitesi oldukça iyi ve mama kabının temizlenmesi çok kolay. Hem güvenli hem de pratik bir çözüm arayanlar için mükemmel bir ürün.'

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