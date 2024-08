A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Haustier QQ005 Kameralı Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı Alınır mı?

Haustier QQ005, entegre kamerası sayesinde evcil hayvanınızın her anını takip etmenizi sağlar. Telefonunuzdan canlı olarak izleyebilir, dostlarınızın ne yaptığını her an görebilirsiniz. İşte ya da tatildeyken bile evcil hayvanınızın güvenliğinden emin olmanın en kolay yolu!