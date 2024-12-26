onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gamze Erçel ve Eşi Maskelendi, Danla Bilic'in Köpeği Aşık Oldu: 26 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gamze Erçel ve Eşi Maskelendi, Danla Bilic'in Köpeği Aşık Oldu: 26 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.12.2024 - 00:26

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gamze Erçel

Gamze Erçel

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Sibil Çetinkaya

Sibil Çetinkaya

Danla Bilic

Danla Bilic

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pelin Akil

Pelin Akil

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci

İrem Derici

İrem Derici
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Simge Sağın

Simge Sağın
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın