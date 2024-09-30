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Bugün İndirimde Neler Var? Crocs Terliklerden Xiaomi Robot Süpürgelere 30 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Crocs Terliklerden Xiaomi Robot Süpürgelere 30 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 08:16

30 Eylül 2024 tarihinde hangi ürünler indirimde, merak ediyor musunuz? İşte karşınızda güne özel indirimler! Ayaklarınızı rahat ettirecek Crocs terliklerden, ev temizliğinizi kolaylaştıracak Xiaomi robot süpürgelere kadar birçok ürün sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, günün indirimli ürünlerine hemen göz atın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 30.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Lenovo TAB P11 TB-J606F ZA820003TR 11" 4GB 64GB 2K-IPS Tablet

1. Lenovo TAB P11 TB-J606F ZA820003TR 11" 4GB 64GB 2K-IPS Tablet

16.950,00 TL yerine şimdi sepette 9.210,00 TL.

Lenovo TAB P11 TB-J606F ZA820003TR 11' 4GB 64GB 2K-IPS Tablet

Hepsiburada

2. Seiko SNK393K1 Erkek Kol Saati

2. Seiko SNK393K1 Erkek Kol Saati

15.382,50 TL yerine şimdi 6.750,00 TL.

Seiko SNK393K1 Erkek Kol Saati

Hepsiburada

3. Neoflam Bien Black 5 Parça İndüksiyonlu Tencere Tava Seti Akasya Ağacı Sap ve Kulplu

3. Neoflam Bien Black 5 Parça İndüksiyonlu Tencere Tava Seti Akasya Ağacı Sap ve Kulplu

6.860,00 TL yerine indirimle 3.682,00 TL.

Neoflam Bien Black 5 Parça İndüksiyonlu Tencere Tava Seti Akasya Ağacı Sap ve Kulplu

Hepsiburada

4. Braun Silk-épil 9 9720 SensoSmart Kablosuz Islak & Kuru 4 Ek Parçalı 2'si 1 Arada Epilatör

4. Braun Silk-épil 9 9720 SensoSmart Kablosuz Islak & Kuru 4 Ek Parçalı 2'si 1 Arada Epilatör

5.021,07 TL yerine 4.649,07 TL.

Braun Silk-épil 9 9720 SensoSmart Kablosuz Islak & Kuru 4 Ek Parçalı 2'si 1 Arada Epilatör

Hepsiburada

5. Tefal GV9810 Pro Express Vision Buhar Kazanlı Ütü - 1830008264

5. Tefal GV9810 Pro Express Vision Buhar Kazanlı Ütü - 1830008264

9.799,00 TL yerine 8.549,10 TL.

Tefal GV9810 Pro Express Vision Buhar Kazanlı Ütü - 1830008264

Hepsiburada
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6. Xiaomi Robot Vacuum S10+ Robot Süpürge Beyaz

6. Xiaomi Robot Vacuum S10+ Robot Süpürge Beyaz

11.299,00 TL yerine şimdi 10.499,00 TL.

Xiaomi Robot Vacuum S10+ Robot Süpürge Beyaz

Hepsiburada

7. Crocs Crocband Stucco/Melon Terlik Unisex Yetişkin

7. Crocs Crocband Stucco/Melon Terlik Unisex Yetişkin

1.487,20 TL yerine indirimle 1.300,00 TL.

Crocs Crocband Stucco/Melon Terlik Unisex Yetişkin

Daha fazlası için tıktık

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8. Samsonite 16N-09-006 Qibyte Notebook Sırt Çantası, Antrasit, 17,3"

8. Samsonite 16N-09-006 Qibyte Notebook Sırt Çantası, Antrasit, 17,3"

2.919,27 TL yerine 2.499,00 TL.

Samsonite 16N-09-006 Qibyte Notebook Sırt Çantası, Antrasit, 17,3'

Amazon

9. Levi's 512 Slim Taper Jeans Jean Pantolon Erkek

9. Levi's 512 Slim Taper Jeans Jean Pantolon Erkek

1.424,90 TL yerine 1.267,90 TL.

Levi's 512 Slim Taper Jeans Jean Pantolon Erkek

Daha fazlası için tıktık

Amazon

10. Under Armour Erkek UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı

10. Under Armour Erkek UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı

2.999,00 TL yerine indirimle 1.843,88 TL.

Under Armour Erkek UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı

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11. MACK Cityfit MCC-703 Laptop Çantası

11. MACK Cityfit MCC-703 Laptop Çantası

Şimdi 199,00 TL.

MACK Cityfit MCC-703 Laptop Çantası

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