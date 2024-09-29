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"Pembe Hanım Bana Yardım Et!" Kızılcık Şerbeti 69. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Pembe Hanım Bana Yardım Et!" Kızılcık Şerbeti 69. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 05:31

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 69. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için bölümde giyilen kıyafetleri ve benzerlerini bulmaya çalıştık. Gelin, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 29.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Nursema’nın tulumunu arayanlar burada mı?

Nursema’nın tulumunu arayanlar burada mı?

Terzi Dükkanı markasına ait olan bu bordo tulum 2.999,00 TL.

Monica Krep Bordo Tulum

Pembe Hanım bu lila takımı ile çok güzel gözükmüyor mu?

Pembe Hanım bu lila takımı ile çok güzel gözükmüyor mu?

Levidor Lila Bisiklet Yaka Taş Detaylı İkili Takım 3.360,00 TL yerine şimdi indirimle 2.800,00 TL.

Levidor Lila Bisiklet Yaka Taş Detaylı İkili Takım

Doğa’nın giydiği bu muhteşem deri bluz ise...

Doğa’nın giydiği bu muhteşem deri bluz ise...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu’nun canlandırdığı Doğa karakterinin giydiği bu bluz merak konusu oldu.

ARETE ready-to-wear markasına ait olan bu bluz 4,495.00 TL.

Bordo bluz burada

Benzeri için buraya tıklayabilirsiniz

Bu rengi hem Görkem'e hem de trendlere çok yakıştırdık.

Bu rengi hem Görkem'e hem de trendlere çok yakıştırdık.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem karakterinin kombini💙 

Ceket ve pantolon takım olarak Ekol markasına ait. 

Ekol Kadın Düğmeli Ceket, 2.449,30 TL.

Ekol Bol Paça Krep Kumaş Pantolon, 2.098,95 TL.

Kızılcık Şerbeti'nin 69. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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