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"Tek Yetki Sende Olacak!" Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Tek Yetki Sende Olacak!" Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 10:56

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 68. bölümünde karakterlerin üzerinde gördüğünüz kıyafetleri merak ediyorsanız doğru yerde olabilirsiniz. Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için özel olarak hazırladığımız bu içerikte, Kızılcık Şerbeti'nin 68. bölümünde giyilen kıyafetler ve bu kıyafetlere benzer seçenekleri bulabilirsiniz. Gelin, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 20.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Nursema'nın giydiği bu takımı merak edenler burada mı?

Nursema'nın giydiği bu takımı merak edenler burada mı?

Levidor Haki-Açık Bej Gömlek Yaka Çıtçıtlı Penye Etekli Takım

Bu bölümün en dikkat çeken elbisesini de eklemeyi unutmadık.

Bu bölümün en dikkat çeken elbisesini de eklemeyi unutmadık.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Şebnem Dönmez’in canlandırdığı Heves karakterinin kombini Zara.

Zara Çiçek Desenli Saten Elbise

Görkem'in cici kız elbisesi ise Perspective markasına ait.

Görkem'in cici kız elbisesi ise Perspective markasına ait.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem karakterinin elbisesi ise Perspective markasından bir parça.

Adieles Regular Fit Midi Boy Takma Kol V-Yaka Kayısı Renk Elbise

Nursema'nın bu kombini de çok beğenildi. Peki bu ikili nerden?

Nursema'nın bu kombini de çok beğenildi. Peki bu ikili nerden?

Terzi Dükkanı markasına ait olan bu iki parça üstelik çok da uygun fiyatlı.

Rina Krep Pileli Etek

Rina Krep Kısa Gömlek Ekru

Kızılcık Şerbeti'nin 68. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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