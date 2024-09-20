En Doğru Sonuçları Vererek Ebeveynlerin İçini Rahatlatan 11 Ateş Ölçer Önerisi
En Doğru Sonuçları Vererek Ebeveynlerin İçini Rahatlatan 11 Ateş Ölçer Önerisi
Hızlı, doğru ve temassız ateş ölçümüyle tanışmaya hazır mısınız? Gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan bu ateş ölçerler, özellikle bebekler ve çocuklar için ideal. Evde sağlık kontrolünü zahmetsiz hale getiren modeller, hijyenik ve güvenilir ölçümler sunuyor! Haydi hep beraber en iyi ateş ölçerleri inceleyelim.
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Bu içerik 20.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Medisana 48620 Tabanca Tip Infrared Uzaktan Ateş Ölçer FTG
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2. Omron MC-720 Gentle Temp Temassız Ateş Ölçer
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4. Braun IRT 6525 Thermoscan Ateş Ölçer
5. Wee Baby Wee Baby 131 Dijital Temassız Termometre
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6. Omron Gentle Temp 520 Kulaktan 1 Saniyede Ölçüm Yapan Ateş Ölçer
7. Xiaomi Mijia Ihealth LED Temassız Dijital Ateş Ölçer Termometre - Beyaz
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11. Weewell WTE250 Dijital Kulaktan Ateş Ölçer
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