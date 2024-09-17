Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim , Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? Ray-Ban Wayfarer'den UGG Tasman'a 17 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Ray-Ban Wayfarer'den UGG Tasman'a 17 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 13:17

17 Eylül 2024 tarihinde alışveriş severler için harika fırsatlar sizleri bekliyor. RayBan Wayfarer'den UGG Tasman'a kadar birçok ürün bugün indirimde. Bu eşsiz fırsatları kaçırmayın ve alışverişin keyfini çıkarın. İndirimler sadece bugün için geçerli, bu yüzden hemen harekete geçin. İster kendiniz için, ister sevdikleriniz için alışveriş yapın, bu fırsatları değerlendirmenizi öneririz. Bu indirimlerle hem kaliteli ürünleri ucuza alabilir, hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Güral Porselen Güral Porselen Bilbao 18 Parça Yemek Takımı Gold File

1. Güral Porselen Güral Porselen Bilbao 18 Parça Yemek Takımı Gold File

3.727,26 TL yerine 1.304,54 TL kazançla 2.422,72 TL'ye alabilirsiniz.

Güral Porselen Güral Porselen Bilbao 18 Parça Yemek Takımı Gold File

Hepsiburada

2. Puma Caven 2.0 Unisex Beyaz Sneaker

2. Puma Caven 2.0 Unisex Beyaz Sneaker

4.374,99 TL yerine şimdi sepette 3.281,24 TL.

Puma Caven 2.0 Unisex Beyaz Sneaker

Hepsiburada

3. Chakra Endi Unisex Bornoz Beyaz

3. Chakra Endi Unisex Bornoz Beyaz

2.199,99 TL yerine şimdi 1.099,99 TL.

Chakra Endi Unisex Bornoz Beyaz

Hepsiburada

4. LEGO Harry Potter™ Hogwarts™ Sırlar Odası 76389 -9 Yaş ve Üzeri İçin Sırlar Odası ve Büyük Salon’u İçeren Koleksiyonluk Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (1176 Parça)

4. LEGO Harry Potter™ Hogwarts™ Sırlar Odası 76389 -9 Yaş ve Üzeri İçin Sırlar Odası ve Büyük Salon’u İçeren Koleksiyonluk Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (1176 Parça)

7.999,00 TL yerine şimdi sepette 4.337,99 TL.

LEGO Harry Potter™ Hogwarts™ Sırlar Odası 76389

Hepsiburada

5. Ray-Ban Rb 4340 601 50-22 Unisex Güneş Gözlüğü Wayfarer

5. Ray-Ban Rb 4340 601 50-22 Unisex Güneş Gözlüğü Wayfarer

5.271,00 TL'den 3.162,60 TL'ye düştü.

Ray-Ban Rb 4340 601 50-22 Unisex Güneş Gözlüğü Wayfarer

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. UGG W Tasman 5955

6. UGG W Tasman 5955

4.752,00 TL yerine 4.174,90 TL.

UGG W Tasman 5955

Amazon

7. Under Armour UA Hustle 5.0 Backpack Sırt Çantası Unisex Yetişkin

7. Under Armour UA Hustle 5.0 Backpack Sırt Çantası Unisex Yetişkin

1.482,30 TL'den 1.269,41 TL'ye düştü.

Under Armour UA Hustle 5.0 Backpack Sırt Çantası Unisex Yetişkin

Amazon

8. Acer TravelMate P2 (TMP215-41-62) Dizüstü Bilgisayar

8. Acer TravelMate P2 (TMP215-41-62) Dizüstü Bilgisayar

14.944,95 TL yerine şimdi 12.099,00 TL.

Acer TravelMate P2 (TMP215-41-62) Dizüstü Bilgisayar

Amazon

9. MERRELL Hydro Moc Su Ayakkabısı Erkek

9. MERRELL Hydro Moc Su Ayakkabısı Erkek

Şimdi %20 indirimle  1.049,99 TL.

MERRELL Hydro Moc Su Ayakkabısı Erkek

Amazon

10. Levi's Standard Graphic Hoodie Erkek

10. Levi's Standard Graphic Hoodie Erkek

1.007,90 TL yerine şimdi  896,90 TL.

Levi's Standard Graphic Hoodie Erkek

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. COSORI Akıllı WiFi Sıcak Hava Fritözü 5.5 Litre Air Fryer XXL

11. COSORI Akıllı WiFi Sıcak Hava Fritözü 5.5 Litre Air Fryer XXL

3.735,94 TL'den 2.799,00 TL'ye düştü.

COSORI Akıllı WiFi Sıcak Hava Fritözü 5.5 Litre Air Fryer XXL

Amazon

12. Levi's 501 Original Fit Jean Pantolon Erkek

12. Levi's 501 Original Fit Jean Pantolon Erkek

3.099,90 TL yerine şimdi 1.429,90 TL.

Levi's 501 Original Fit Jean Pantolon Erkek

Amazon

13. Kipling Abanu M Omuz Çantası Kadın

13. Kipling Abanu M Omuz Çantası Kadın

4.371,90 TL'den 3.059,58 TL'ye düştü.

Kipling Abanu M Omuz Çantası Kadın

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın