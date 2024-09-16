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Bugün İndirimde Neler Var? Lenovo Bilgisayardan Salomon Spor Ayakkabıya 16 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Lenovo Bilgisayardan Salomon Spor Ayakkabıya 16 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 14:50

16 Eylül 2024 tarihinde kaçırılmaması gereken indirimlerle karşınızdayız! Teknoloji severlerin gözdesi Lenovo Bilgisayardan, modayı yakından takip edenlerin indirim beklediği trend ürünlere kadar birçok üründe cazip indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 16.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Karcher FC 2-4 Zemin Temizleme Makinesi

1. Karcher FC 2-4 Zemin Temizleme Makinesi

9.499,00 TL’den 7.409,05 TL’ye düştü.

Burada.

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2. Urban Care No.6 Bond Plex Restore Repair Yıpranma Karşıtı Serum

2. Urban Care No.6 Bond Plex Restore Repair Yıpranma Karşıtı Serum

339,90 TL'den 169,95 TL’ye düştü.

Buradan ulaşın

Hepsiburada

3. Koton Basic Tişört Cep Detaylı Kısa Kollu

3. Koton Basic Tişört Cep Detaylı Kısa Kollu

272,49TL’den 109,00 TL’ye düştü.

Burada

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4. Miu Miu 0MU 04ZS Güneş Gözlüğü

4. Miu Miu 0MU 04ZS Güneş Gözlüğü

13.680,00 TL’den 6.754,10 TL’ye düştü.

Burada

Hepsiburada

5. Fissler Vitaquick Green Düdüklü Tencere 4,5 Lt

5. Fissler Vitaquick Green Düdüklü Tencere 4,5 Lt

9.499,00 TL’den 8.299,00TL’ye düştü.

Buradan ulaşın

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6. Kiwi KCC-4322 Koltuk Yıkama Makinesi

6. Kiwi KCC-4322 Koltuk Yıkama Makinesi

1.199,00 TL’den 849,00 TL’ye düştü.

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7. Lenovo i5-12450HX Laptop

7. Lenovo i5-12450HX Laptop

23.999,00 TL’den 20.999,00 TL’ye düştü.

Burada

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8. Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık, Beyaz

8. Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık, Beyaz

1.799,00 TL’den 1.299,00 TL’ye düştü.

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9. Salomon ALPHACROSS Erkek Siyah Spor Ayakkabı (44)

9. Salomon ALPHACROSS Erkek Siyah Spor Ayakkabı (44)

1.799,00 TL’den 1.349,00 TL’ye düştü.

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10. WaterWipes Biyobozunur Islak Mendil 12x60'lı

10. WaterWipes Biyobozunur Islak Mendil 12x60'lı

589,00 TL’den 459,00 TL’ye düştü.

Burada

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11. Kahve Dünyası Kavrulmuş Kahvesi 250 gr

11. Kahve Dünyası Kavrulmuş Kahvesi 250 gr

139,00 TL’den 99,00 TL’ye düştü.

Buraya tıktık

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