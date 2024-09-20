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BİM'e Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 27 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 27 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.09.2024 - 10:51

27 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

  • Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 204 L 9.975 TL

  • Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.275 TL

  • Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL

Kahve makineleri arasında en çok tercih edilen modellere buradan göz atmayı unutmayın.

Bayberry 12CC Motosiklet 52.975 TL

Bayberry 12CC Motosiklet 52.975 TL

Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL

Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL

  • Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.990 TL

  • Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL

  • Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.290 TL

  • Blaupunkt Smart Tartı 599 TL

  • Alev Figürlü Hava Nemlendirici 329 TL

  • Kumtel Midi Fırın 2.250 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 549 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.290 TL

  • Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü 119 TL

  • Kumtel Gıda Termometresi 75 TL

  • Kumtel Askılı Bagaj El Tartısı 119 TL

  • Kumtel Mutfak Tartısı 375 TL

  • Philips Süpürge 4.975 TL

  • Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 1.150 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen elektrikli süpürge modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.290 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.290 TL

  • MagPak 5000 mAh Kablosuz Powerbank 999 TL

  • Hypercore 10.OOO mAh Powerbank 650 TL

  • Hızlı Şarj Data Kablo 1m 249 TL

  • Revo 30 Duo Şarj Başlığı 349 TL

  • Revo 35 Duo Şarj Başlığı 450 TL

  • Revo 67 Şarj Başlığı 799 TL

  • Polosmart Gaming Masaüstü Speaker 379 TL

  • Polosmart TWS Kulaklık 349 TL

  • Polosmart Gaming Kulaklık 279 TL

  • Polosmart Gaming Mouse 129 TL

  • Polosmart Gaming Mini Klavye 169 TL

  • Mantar Masa Lambası 299 TL

İndirimde yer alan elektrikli bisiklet modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 249 TL

Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 249 TL

  • Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL

  • Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 159 TL

  • Colorina Altın Rimli Cam Kase 3'lü 75 TL

  • Colorina Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı 119 TL

  • Chef's Kek Kalıbı Kek Kalıbı 119 TL

  • Mehtap 6 Gözlü Pankek Tavası 229 TL

  • Alpina Muffin Kalıbı 6'lı 199 TL

  • Alpina Kare Kek Kalıbı 199 TL

  • Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 149 TL

  • Büyük Boy Çaydanlık 799 YL

  • Borcam Kare Tepsi 225 TL

  • Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Patisserie 179 TL

  • Çırpıcı Set 2'li 39,50 TL

  • Kağıt Sufle/Muffin Kabı 10'lu 25 TL

  • Bisküvi Kapaklı Saklama Kabı 119 TL

  • LAV 12 Parça Renkli Çay Seti 279 TL

  • Metal Tepsi 49,50 TL

  • Okyanus Karma Mutfak Ekipmanları 34,50 TL

  • Glass in love Borosilikat Yağlık 299 TL

  • Benante Kaşıklı Kupa 139 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Glass in love Cam Büyük Kase 119 TL

Glass in love Cam Büyük Kase 119 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Şekerlik 119 TL

  • Glass in love Cam Kurabiyelik 119 TL

  • Glass in love Cam Espresso Fincanı 6''lı 89 TL

  • Glass in love Cam Latte Kupası 3'lü 79 TL

  • Glass in love Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 3'lü 89 TL

  • Glass in love Cam Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 79 TL

  • Glass in love Cam Kase Seti 6'lı 129 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 119 TL

  • Kare Saklama Kabı 3'lü 19,50 TL

  • Desenli Soğuk-Sıcak Taşıma Torbası 27,50 TL

  • Desenli Kapaklı Kavanoz 1000 cc 27,50 TL

  • Desenli Kapaklı Kavanoz 660 cc 22,50 TL

  • Desenli Kapaklı Kavanoz 425 cc 19,50 TL

  • Tuzluk 105 cc 15 TL

  • Tek Fiyat Plastik  16,90 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 34,50 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

  • Kadın - Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL

  • Kadın Saten Şortlu Takım 249 TL

  • PVC Masa Örtüsü 129 TL

  • Erkek Çanta 149 TL

  • Bozuk Para Çantası 32,50 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 55 TL

  • Kurulama Bezi 3'lü 34,50 TL

  • Yüz Havlusu 49,50 TL

  • Saç Kurutma Beresi 69 TL

  • Kadın Pantolon 129 TL

  • Sütyen Yıkama Filesi 34,50 TL

  • Sakal Kesme Örtüsü 39,50 TL

Yükselen Zeka İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım 229 TL

Yükselen Zeka İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım 229 TL

  • Renkli Manyetik Bloklar 589 TL

  • Buhar Çıkaran Uzaktan Kumandalı Araba 449 TL

  • Lisanslı Puzzle 2'si 1 Arada 59 TL

  • Ağlayan ve Konuşan Bebek 229 TL

  • Tetris Kutu Oyunu 219 TL

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