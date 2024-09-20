BİM'e Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 27 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 27 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
27 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL
Bayberry 12CC Motosiklet 52.975 TL
Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL
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Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.290 TL
Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 249 TL
Glass in love Cam Büyük Kase 119 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL
Yükselen Zeka İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım 229 TL
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