Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Nerde Kalmıştık? Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket Nerde Kalmıştık? Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 16:26

67. bölümüyle ekranlara gelen 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki karakterlerin giydikleri kıyafetler, izleyicilerin ilgisini çekti. Pembe, Doğa ve Kıvılcım karakterlerinin giydiği kıyafetleri ve benzerlerini bulmak, tarzlarını takip etmek isteyenler için önerilerde bulunmayı ihmal etmedik. Gelin, hepsini birlikte inceleyelim.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 14.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bu yeleğin rengi ve detayları o kadar güzel ki...

1. Bu yeleğin rengi ve detayları o kadar güzel ki...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu’nun canlandırdığı Doğa karakterinin kombini sizce de çok tatlı değil mi?

Ancak bu yeleği geçen bölümlerde Görkem de giymişti gözümüzden kaçmadı. 👀

Nocturne Askılı Yelek

2. Geceye damga vuran karakter ve kombini...

2. Geceye damga vuran karakter ve kombini...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Şebnem Dönmez’in canlandırdığı Heves karakterinin kombini Zara markasına ait ancak tükenmiş. 

Tokalı Dekolteli Elbise

3. Kıvılcım'ın ışıltılı ceketini merak edenleri böyle alalım.

3. Kıvılcım'ın ışıltılı ceketini merak edenleri böyle alalım.

Kıvılcım’ın giydiği ışıltılı siyah ceket adL markasına ait. 

Fiyatı 2249,95 TL.

adL Cepli Uzun Kollu Ceket

4. Pembe Hanım'ın ev kombinini de eklemeyi unutmadık.

4. Pembe Hanım'ın ev kombinini de eklemeyi unutmadık.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sibel Taşcıoğlu’nun canlandırdığı Pembe karakterinin elbisesi ise Levidor markasına ait. 

Levidor Siyah Zincir Kemerli Düğme Kapamalı Elbise

Kızılcık Şerbeti'nin 67. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

Hepsiburada

5. Biriciğimiz Alev'i de unutmadık. Eğer Alev olsa ne giyerdi diye düşündük ve bu elbiseleri seçtik.

5. Biriciğimiz Alev'i de unutmadık. Eğer Alev olsa ne giyerdi diye düşündük ve bu elbiseleri seçtik.

Eğer olsaydı Görkem'in balkondan kendini attığı gece bu elbiseyi giyerdi. 😔

Mango Degrade Dökümlü Elbise

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Minik Alev'i Songül Hanım ile tanıştırmaya gelirken bu elbiseyi giyerdi.

6. Minik Alev'i Songül Hanım ile tanıştırmaya gelirken bu elbiseyi giyerdi.

İpekyol Piliseli Elbise

Hepsiburada

7. Abdullah Bey ile minik Alev tanışırken bu elbiseyi giyerdi.

7. Abdullah Bey ile minik Alev tanışırken bu elbiseyi giyerdi.

İpekyol Sırt dekolteli Elbise

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın