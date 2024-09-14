Nerde Kalmıştık? Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Nerde Kalmıştık? Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
67. bölümüyle ekranlara gelen 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki karakterlerin giydikleri kıyafetler, izleyicilerin ilgisini çekti. Pembe, Doğa ve Kıvılcım karakterlerinin giydiği kıyafetleri ve benzerlerini bulmak, tarzlarını takip etmek isteyenler için önerilerde bulunmayı ihmal etmedik. Gelin, hepsini birlikte inceleyelim.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik 14.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bu yeleğin rengi ve detayları o kadar güzel ki...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Geceye damga vuran karakter ve kombini...
3. Kıvılcım'ın ışıltılı ceketini merak edenleri böyle alalım.
4. Pembe Hanım'ın ev kombinini de eklemeyi unutmadık.
5. Biriciğimiz Alev'i de unutmadık. Eğer Alev olsa ne giyerdi diye düşündük ve bu elbiseleri seçtik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Minik Alev'i Songül Hanım ile tanıştırmaya gelirken bu elbiseyi giyerdi.
7. Abdullah Bey ile minik Alev tanışırken bu elbiseyi giyerdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın