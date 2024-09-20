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Bugün İndirimde Neler Var? iPad 10.Nesil'den Levi's Jean Modellerine 20 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? iPad 10.Nesil'den Levi's Jean Modellerine 20 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 13:50

20 Eylül 2024 tarihinde, alışveriş severler için büyük bir fırsat günü! RayBan'ın şık ve kaliteli güneş gözlüklerinden, Levi's'ın rahat ve dayanıklı jeanlerine kadar birçok ürün indirimde. Fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 20.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Ray-Ban RB3682 001/13 Kadın Güneş Gözlüğü

1. Ray-Ban RB3682 001/13 Kadın Güneş Gözlüğü

4.361,81 TL yerine sepette 2.617,09 TL.

Ray-Ban RB3682 001/13 Kadın Güneş Gözlüğü

Hepsiburada

2. Globber Primo Katlanabilir Işıklı 3 Tekerlekli Scooter - Yeşil

2. Globber Primo Katlanabilir Işıklı 3 Tekerlekli Scooter - Yeşil

4.999,00 TL yerine 3.499,30 TL.

Globber Primo Katlanabilir Işıklı 3 Tekerlekli Scooter - Yeşil

Hepsiburada

3. Bella Maison Dino Pamuklu Bebek Battaniyesi Haki (100x120 cm)

3. Bella Maison Dino Pamuklu Bebek Battaniyesi Haki (100x120 cm)

1.599,99 TL'den 480,00 TL'ye düştü.

Bella Maison Dino Pamuklu Bebek Battaniyesi Haki (100x120 cm)

Hepsiburada

4. Pierre Cardin Erkek Açık Mavi Gömlek 50252477-VR003

4. Pierre Cardin Erkek Açık Mavi Gömlek 50252477-VR003

2.299,00 TL yerine şimdi 1.149,50 TL.

Pierre Cardin Erkek Açık Mavi Gömlek

Hepsiburada

5. Apple iPad 10.Nesil 64GB 10.9" Wi-Fi Tablet - MPQ03TU/A Gümüş

5. Apple iPad 10.Nesil 64GB 10.9" Wi-Fi Tablet - MPQ03TU/A Gümüş

16.999,00 TL yerine şimdi 15.799,00 TL.

Apple iPad 10.Nesil 64GB 10.9' Wi-Fi Tablet - MPQ03TU/A Gümüş

Hepsiburada
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6. adidas Siyah Mont

6. adidas Siyah Mont

5.110,58 TL yerine 3.577,41 TL.

adidas Siyah Mont

Hepsiburada

7. U.S. Polo Assn. Kadın Siyah Çanta 50295940-VR046

7. U.S. Polo Assn. Kadın Siyah Çanta 50295940-VR046

3.099,95 TL yerine sepette 1.239,98 TL.

U.S. Polo Assn. Kadın Siyah Çanta

Hepsiburada

8. Levi's 512 Slim Taper Jeans Jean Pantolon Erkek

8. Levi's 512 Slim Taper Jeans Jean Pantolon Erkek

2.415,00 TL yerine 1.127,90 TL.

Levi's 512 Slim Taper Jeans Jean Pantolon Erkek

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9. Under Armour UA Undeniable 5.0 Çanta

9. Under Armour UA Undeniable 5.0 Çanta

1.403,32 TL yerine şimdi 1.153,86 TL.

Under Armour UA Undeniable 5.0 Çanta

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10. Adidas Kadın Court Platform Spor Ayakkabı

10. Adidas Kadın Court Platform Spor Ayakkabı

1.799,00 TL yerine  1.312,00 TL.

Adidas Kadın Court Platform Spor Ayakkabı

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11. MACK Cityfit MCC-703 Laptop Çantası

11. MACK Cityfit MCC-703 Laptop Çantası

343,53 TL yerine şimdi indirimle 199,00 TL.

MACK Cityfit MCC-703 Laptop Çantası

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12. Zwilling 384291710 Nakiri Bıçağı

12. Zwilling 384291710 Nakiri Bıçağı

3.884,90 TL yerine 2.113,86 TL.

Zwilling 384291710 Nakiri Bıçağı

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