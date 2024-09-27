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Sağlıklı Bir Yaşamı Kafasına Koyanların Spor İçin Motivasyonunu Artıracak 11 Şey

etiket Sağlıklı Bir Yaşamı Kafasına Koyanların Spor İçin Motivasyonunu Artıracak 11 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 20:01

Sağlıklı bir yaşam sürmeyi istiyoruz ancak bu isteğimizi hayata geçirmek, düzenli spor yapmak her zaman kolay olmayabiliyor. Bu içeriğimizde bunu kolaylaştırmak ve sizi motive etmek için bazı yollardan bahsedeceğiz!

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1. İlk olarak küçük hedefler koyarak işe başlayın.

Uzun zamandır spor yapmadıysanız bir anda eskisi gibi aktif bir şekilde spor yapmaya dönmek oldukça zor olacaktır. İlk önce küçük hedefler belirleyerek ilerlerseniz hevesiniz de kaçmamış olur. Kimse sizden olimpiyatlara hazırlanmanızı beklemiyor sonuçta! Kendinize karşı daha anlayışlı olmalısınız.

2. Spor için sizi gaza getirecek bir müzik listesi hazırlayın.

Müziksiz bir şey yapmak mümkün mü? Hayatın her anını müzikle renklendirmek bize çok iyi geliyor, keyfimizi artırıyor. Enerjinizi daha da yükseltecek bir müzik listesi hazırlarsanız spor yapmaktan çok daha keyif alırsınız, bizden söylemesi.

3. Vücudunuzun gelişimini düzenli olarak takip edin.

Yalnızca spor yapıp geçmek mümkün ancak eğer vücudunuzun gelişimini takip ederseniz spor yapmaya karşı çok daha hevesli olursunuz. Düzenli olarak tartılın, yağ oranınızı ölçtürün, vücudunuzun şekillenip şekillenmediğine bakın.

4. Spor için kıyafet satın alın.

Sporu hevesle ve düzenli yapmak için belki de en önemli şeylerden biri bu maddedir. Aynaya baktığımızda gördüğümüz kişi hoşumuza gittiğinde bir şeylere karşı çok daha hevesli hale geliyoruz. O halde en iyisi siz kendinize güzel bir spor kıyafeti alın.

5. Sporda size eşlik edecek bir arkadaş edinin.

Eğer konu fark etmeksizin her şeyde bir arkadaş desteği size iyi geliyorsa o halde spor için de bir yol arkadaşı bulmanızı öneririz. Böylece spora gitmek istemediğiniz günlerde sizi kolunuzdan tutup zorla götürecek biri olmuş olur.

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6. Bir eğitmenle birlikte çalışın.

Sporda yapacağınız her hareket direkt olarak kaslarınızı etkiliyor. Spor sonrasında ağrılar çekmemek için hareketleri en doğru şekilde yapmanız gerekiyor. Spora işkenceye dönüştürmemek için bir eğitmen ile birlikte çalışmanız çok daha iyi olabilir. Böylece yaptığınız spordan da maksimum verimi alırsınız.

7. Günlük kısa ama disiplinli bir rutin oluşturun.

Her gün spor salonuna gitmek veya evde yapıyorsanız bile 50 dakikayı aşkın bir süre boyunca spor yapmak mümkün olmayabilir. Bu gibi günlerde de sporu aksatmamak için kısa ama disiplinli bir rutin oluşturmakta fayda var. Böylece her gün vücudunuzu hareket ettirmiş olursunuz.

8. Başlangıçtaki motivasyonunuzu kendinize sık sık hatırlatın.

İnsan bu yola girdikten sonra zaman zaman kendisini çok bitmiş, daha fazla devam etmek istemiyor gibi hissedebilir. Bunu yaşamamak için zaman zaman neden spora başladığınızı kendinize hatırlatın. Emin olun bunu yapmak motivasyonunuzu artıracak.

9. Spor rutininize bir de sağlıklı beslenmeyi ekleyin

O kadar spor yapıyorken hala fast food yemek çok da mantıklı bir karar değil. Sağlıklı beslenmeye karar vermişken bunu sürdürmek için elinizden geleni yapmalısınız. Bu amaçla sağlıklı beslenmeyi de kendinize alışkanlık edinebilirsiniz.

10. Egzersizlerde çeşitliliğe gidin.

Yalnızca tek bir spor dalıyla ilerlemek biraz sıkıcı olabilir. Bunu yaşamamak için egzersizlerinizde çeşitliliğe gidebilirsiniz. Örneğin bir gün kardiyo yaptıktan sonra bir diğer gün de pilates yapabilirsiniz. Vücudunuzun çeşitli yerlerini çalıştırmayı hedeflemek iyidir.

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11. Bol bol spor storyleri paylaşın.

Birçoğumuz sosyal medyada hayatımızı paylaşmayı seviyoruz. Sporumuzu neden paylaşmayalım ki? En güzel spor storylerini çekerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bakarsınız spor yapan diğer takipçileriniz de size eşlik eder, yepyeni arkadaşlıklar geliştirirsiniz!

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