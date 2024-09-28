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İndirimden Satın Alabileceğiniz Tchibo Filtre Kahveler

etiket İndirimden Satın Alabileceğiniz Tchibo Filtre Kahveler

bella
bella - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 18:46

Kahve severlerin gözdesi Tchibo'nun filtre kahve seçenekleri, indirimle sizlerle buluşuyor. Bu fırsatı kaçırmayın ve stoklarınızı yenileyin. Tchibo'nun zengin aromalı, kaliteli filtre kahveleri, mutfağınıza yeni bir soluk getirecek! ☕İndirimli fiyatlarıyla bu eşsiz lezzeti deneyimleyin ve kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşıyın. Tchibo'nun filtre kahvelerini indirimdeyken satın almanın tam zamanı!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 24.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

1. Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

Gold Selection, yoğun aromasıyla güne enerjik başlamak isteyenlerin vazgeçilmezi. Bu kahveyle güne zinde başlayacağınız kesin! ☀️

  • Yoğunluk : 5

Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo İndirim Günleri

2. Feine Milde Öğütülmüş Filtre Kahve 2x250 g

2. Feine Milde Öğütülmüş Filtre Kahve 2x250 g

50 yıllık bir lezzet mirası: Feine Milde, 50 yıldır milyonlarca kahve severin tercihi olmasının sırrını, özenle seçilmiş Arabica çekirdeklerinin benzersiz harmanında saklıyor. Her yudumunda hissedilen yumuşak ve keskin aroması, güne zinde bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur. İster tek başına, ister süt ve şekerle, Feine Milde damak zevkinize hitap eden eşsiz bir deneyim sunar.

  • Yoğunluk: 2/6

Feine Milde Öğütülmüş Filtre Kahve 2x250 g

Tchibo İndirim Günleri

3. Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

3. Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

Privat Kaffee Latin Grande ise yumuşak içimi ve kuvvetli aromasıyla damağını şımartıyor. Guatemala'nın eşsiz kahvesini deneyimlemek için kaçırılmayacak bir fırsat! 🩵

  • Yoğunluk : 3

Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo İndirim Günleri

4. Black'N White Öğütülmüş Filtre Kahve 2X250g

4. Black'N White Öğütülmüş Filtre Kahve 2X250g

Sadece bir kahve değil, bir deneyim! En iyi kalitedeki Arabica çekirdeklerinin uzun süre kavrulmasıyla elde edilen eşsiz aroması, damaklarınızda unutulmaz bir iz bırakacak. İster sade olarak, isterseniz sütlü olarak tüketin, Black'N White her yudumda size farklı bir lezzet sunacak. 

  • Yoğunluk : 5

Black'N White Öğütülmüş Filtre Kahve 2X250g

Tchibo İndirim Günleri

5. Privat Kaffee Brazil Mild Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

5. Privat Kaffee Brazil Mild Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

Privat Kaffee Brazil Mild, Brezilya'nın sıcak ikliminin ve verimli topraklarının birleşimiyle ortaya çıkmış, yumuşak fındık aromasıyla damakları mest eden bir kahve. Hem yoğunluğu hem de yumuşaklığı arayanlar için ideal! 🐿️

  • Yoğunluk : 2

Privat Kaffee Brazil Mild Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo İndirim Günleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
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6. Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve 250 g

6. Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve 250 g

Privat Kaffee African Blue ise Afrika'nın vahşi doğasından ilham alarak, güçlü aroması ve siyah frenk üzümü notalarıyla kahve deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. 🐘☕

  • Yoğunluk : 5

Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo İndirim Günleri

7. Barista Classic Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

7. Barista Classic Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

Barista Classic ise her damak zevkine hitap eden, çok yönlü bir kahve. Ağır ağır kavurma yöntemiyle elde edilen yoğun aromasıyla evde de keyifli bir kahve deneyimi yaşayabilirsin. Üstelik çevreye duyarlı! 🥬

  • Yoğunluk: 3/6

Barista Classic Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo İndirim Günleri

8. Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

8. Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

Barista Intense, koyu kavurmanın verdiği o muhteşem aromasıyla kahve tutkunlarının favorisi olacak. Farklı demleme yöntemlerinde de harika sonuçlar veriyor. ☕

  • Yoğunluk: 4/6

Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo İndirim Günleri

9. Bio Athiopien Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

9. Bio Athiopien Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

Bio Athiopien ise kahve kültürünün beşiği Etiyopya'dan geliyor. %100 organik sertifikalı ve narin çiçek aromasıyla damaklarını şenlendirecek.🌸🥬

  • Yoğunluk: 6 / 3

Bio Athiopien Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo İndirim Günleri

10. Exclusive Decaf Kafeinsiz Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

10. Exclusive Decaf Kafeinsiz Öğütülmüş Filtre Kahve 250g

Exclusive Decaf ise kafeinsiz kahve severler için özel olarak hazırlanmış, zengin ve dolgun aromalı bir seçenek. Üstelik bu kahve, Kolombiya'nın seçkin kahve çekirdeklerinden üretilmiş. 👁️☕

  • Yoğunluk : 3

Exclusive Decaf Kafeinsiz Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo İndirim Günleri
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