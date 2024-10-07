Kocaeli Kitap Fuarı’nda Bir Yolculuk: Yazarlarla Derin Sohbetler

Şapkasını hafifçe düzelterek baktı bana, o kendine has tok sesiyle yanıtladı: 'Şehirler, insanın ruhunun aynasıdır. Biz onları biçimlendirirken, onlar da bizi yoğurur, şekillendirir.'

Bu kısa sohbetin ardından teşekkür edip ilerlerken, bu kez Selahattin Yusuf’un olduğu bir standa durakladım. Onunla edebiyatın derin sularına daldık. 'Hayat, yazılarınızda hep bir arayış gibi yansıyor,' dedim.

'Hayat, bitmeyen bir yolculuk,' dedi Yusuf. 'Biz, her adımda yeni bir anlam ararız. Yazmak da aslında bu anlam arayışının bir parçası.'