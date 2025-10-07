onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Koç Burcunda Dolunay: Pandora'nın Kutusu Açılıyor

etiket Koç Burcunda Dolunay: Pandora'nın Kutusu Açılıyor

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
07.10.2025 - 09:04

7 Ekimde Koç burcunun 14 derecesinde süper gücü sayesinde her şeye meydan okuyacağımız bir dolunay gerçekleşiyor. Bulunduğu sabit yıldız “Alpheratz”, bu yıldız atlar ve özgürlükle ilgili.

Birkaç aydır üzerimize çöken tutulmaların rehavetini ortadan kaldırıyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçimizdeki cesur ve girişimci yönü ortaya çıkarabiliriz.

İçimizdeki cesur ve girişimci yönü ortaya çıkarabiliriz.

Çünkü bu dolunay kararsızlıklarınızın, kafa karışıklığının çok da sürdürülebilir olmadığını vurguluyor. Yolunuzda usulca yürürken engel teşkil eden her konu ve kişiyi ele almalısınız. Dolunay anında Jüpiter karesi etkin. Ani ve fevri kararlara açık olduğundan doğru olanı seçmelisiniz. Her şeyi tüm şeffaflığı ile öğrenmek istiyorsanız “uyan” çağrısına kulak vermelisiniz.

Belki bazılarınız için bi devir bitecek, belki bazılarınız yolun sonuna gelecek ancak ne yaşanırsa yaşansın hakikate de ulaşmanıza yardımcı olacak. Sizin kesip atamadıklarınızı, göremediklerinizi, dile dökemediklerinizi ve kendinizden vazgeçecek ölçüde yaptığınız fedakarlıkları es geçmeyecek. Sınırlarınızı doğru yerde çizmeniz gerektiğini tıpkı bir öğretmen gibi gösterecek. Koç arketipi aslında spermin yumurtaya ulaşma çabasını anlatır. Çünkü tek kullanımlık canı bulunan spermin öne geçmek için cesarete ve azme ihtiyacı vardır.

Mücadele yoksa “hayatta” yoktur! İşte tam bu sebepten ötürü  “Can bulma” tanımı Koç için söylenmiştir. Kararlılığı azmi, coşkusu, azmi ve var olma çabası Koç için doğru tanımlardır. Dolunay esnasında bunların pek çoğuna hakim olacak ve içinizdeki savaşçıyı çıkaracaksınız ve Yükselende konumlanan 9 derece Terazinin de iki yönlü katkısı bulunacak elbet. Ve bu çok sahici ve zarif bir dayanışma olacak... Hepimize “Kadife eldivenini tak, miğferini al ve zırhını kuşan” diyecek. Çözüm istiyorsan öfkeni ve korkunu bırak! Kazanmaya ihtiyacın varsa kendine güven! Başarmak senin için her şeyden önemliyse hatalarından ders çıkart...

İçindeki potansiyeli gör ve kim olduğunu hatırla.

İçindeki potansiyeli gör ve kim olduğunu hatırla.

Zira bu dolunay seni öz’de sakladığın senle tanıştırmak istiyor. Kendini tüketmeyi bıraktığında, sahip olduğun gücü ve enerjiyi doğru kullandığında beklediğin o ışık senin için yanacak. Kaybedeceğin bir vaktin olmadığını farkedersen dolunayın tıpkı bir deniz feneri gibi yolunu aydınlattığını da görebilirsin. Venüs ve Gad’ın Başak burcunda kavuşumu geçmiş duygularını, alışkanlıklarını ve aşina olduğun kişileri yeniden karşına getirebilir. Belki de bu yüzleşmeler sana iyi gelir ve dağılan masayı toplama şansı yakalayabilirsin. Ama dramatik sahnelerden ve kararlardan kendimi korumalısın. Sağlığına, işlerine ve iyi giden ilişkilerine daha çok yatırım yapmalısın...

Öte yandan dolunay hız ve acelecilik enerjisini harlıyor. Kendini kazalar ve yaralanmalardan korumalısın. Sıfırdan Cerrahi operasyonlar çok tatmin edici olmaz. Revizyon ve şifa teknikleri daha memnun edebilir... Mars ve Kad arasındaki iyicil açı hayallerine ulaşman için gereken motivasyonu sağlayacaktır. Senin de sapla samanı ayırman ve üzerine vazife olan tüm görevleri yerine getirmen gerekiyor. Özetle 2023 yılından bugüne gelen her şey tamlanmaya muktedir mi göreceksin..

Instagram

X

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Filiz Çakal
Filiz Çakal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam