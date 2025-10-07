Koç Burcunda Dolunay: Pandora'nın Kutusu Açılıyor

Çünkü bu dolunay kararsızlıklarınızın, kafa karışıklığının çok da sürdürülebilir olmadığını vurguluyor. Yolunuzda usulca yürürken engel teşkil eden her konu ve kişiyi ele almalısınız. Dolunay anında Jüpiter karesi etkin. Ani ve fevri kararlara açık olduğundan doğru olanı seçmelisiniz. Her şeyi tüm şeffaflığı ile öğrenmek istiyorsanız “uyan” çağrısına kulak vermelisiniz.

Belki bazılarınız için bi devir bitecek, belki bazılarınız yolun sonuna gelecek ancak ne yaşanırsa yaşansın hakikate de ulaşmanıza yardımcı olacak. Sizin kesip atamadıklarınızı, göremediklerinizi, dile dökemediklerinizi ve kendinizden vazgeçecek ölçüde yaptığınız fedakarlıkları es geçmeyecek. Sınırlarınızı doğru yerde çizmeniz gerektiğini tıpkı bir öğretmen gibi gösterecek. Koç arketipi aslında spermin yumurtaya ulaşma çabasını anlatır. Çünkü tek kullanımlık canı bulunan spermin öne geçmek için cesarete ve azme ihtiyacı vardır.

Mücadele yoksa “hayatta” yoktur! İşte tam bu sebepten ötürü “Can bulma” tanımı Koç için söylenmiştir. Kararlılığı azmi, coşkusu, azmi ve var olma çabası Koç için doğru tanımlardır. Dolunay esnasında bunların pek çoğuna hakim olacak ve içinizdeki savaşçıyı çıkaracaksınız ve Yükselende konumlanan 9 derece Terazinin de iki yönlü katkısı bulunacak elbet. Ve bu çok sahici ve zarif bir dayanışma olacak... Hepimize “Kadife eldivenini tak, miğferini al ve zırhını kuşan” diyecek. Çözüm istiyorsan öfkeni ve korkunu bırak! Kazanmaya ihtiyacın varsa kendine güven! Başarmak senin için her şeyden önemliyse hatalarından ders çıkart...