Klasik Müziğin En Dramatik Besteleri
Klasik müzik, dramın, aşkın, çöküşün ve yeniden doğuşun harmonisi gibi tıpkı. Ama bu besteler öyle sıradan notalardan oluşmuyor zira her biri bir kalp kırıklığı, bir zafer çığlığı tadında. Bir yanda Beethoven’ın içe patlayan fırtınaları, diğer yanda Çaykovski’nin romantik trajedileri… En dramatik klasik müzik bestelerine birlikte bakalım!
Beethoven - Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: II. Allegretto
Samuel Barber - Adagio for Strings, Op. 11
Mozart - Requiem in D Minor, K. 626: Lacrimosa
Tchaikovsky - Swan Lake, Op. 20: Finale
Bach - Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565
Beethoven - Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67
Verdi - Requiem: Dies Irae
Mahler - Symphony No. 5: Adagietto
Rachmaninoff - Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18
Schubert - Ave Maria
