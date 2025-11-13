onedio
Klasik Müziğin En Dramatik Besteleri

13.11.2025 - 16:01

Klasik müzik, dramın, aşkın, çöküşün ve yeniden doğuşun harmonisi gibi tıpkı. Ama bu besteler öyle sıradan notalardan oluşmuyor zira her biri bir kalp kırıklığı, bir zafer çığlığı tadında. Bir yanda Beethoven’ın içe patlayan fırtınaları, diğer yanda Çaykovski’nin romantik trajedileri… En dramatik klasik müzik bestelerine birlikte bakalım!

Beethoven - Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: II. Allegretto

Samuel Barber - Adagio for Strings, Op. 11

Mozart - Requiem in D Minor, K. 626: Lacrimosa

Tchaikovsky - Swan Lake, Op. 20: Finale

Bach - Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565

Beethoven - Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67

Verdi - Requiem: Dies Irae

Mahler - Symphony No. 5: Adagietto

Rachmaninoff - Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18

Schubert - Ave Maria

