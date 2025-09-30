Kızların Ayna Karşısında Makyaj Yaparken Dinlediği Dans Ettiren 14 Şarkı

Makyaj yapmak bazen sadece bir hazırlık değil, adeta bir seremoni haline gelir. Ayna karşısında fırçalar havada uçuşurken arkada çalan enerji dolu bir şarkı her şeyi daha eğlenceli ve özgüven dolu hale getirir. İşte kızların sabah rutininin ya da dışarı çıkmadan önceki hazırlık anlarının vazgeçilmezi olan, dans ettiren 14 ikonik şarkı!