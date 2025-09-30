Kızların Ayna Karşısında Makyaj Yaparken Dinlediği Dans Ettiren 14 Şarkı
Makyaj yapmak bazen sadece bir hazırlık değil, adeta bir seremoni haline gelir. Ayna karşısında fırçalar havada uçuşurken arkada çalan enerji dolu bir şarkı her şeyi daha eğlenceli ve özgüven dolu hale getirir. İşte kızların sabah rutininin ya da dışarı çıkmadan önceki hazırlık anlarının vazgeçilmezi olan, dans ettiren 14 ikonik şarkı!
1. Rihanna- Umbrella
2. Gülşen- Bangır Bangır
3. Demet Akalın-Kulüp
4. Serdar Ortaç- Dansöz
5. Nil Karaibrahimgil- Peri
6. Kenan Doğulu- Kime Ne
7. Hadise- Düm Tek Tek
8. Hepsi- Yalan
9. Shakira- Hips Don't Lie
10. Tarkan- Ölürüm Sana
11. Aşkın Nur Yengi- Ay İnanmıyorum
12. 4 Yüz- Kız Kıza
13. Manifest- Zamansızdık
14. Abba- Gimme Gimme Gimme
