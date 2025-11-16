onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Nilay'la İlgili Hijyen İddiasından Final Yapan ATV Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Nilay'la İlgili Hijyen İddiasından Final Yapan ATV Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.11.2025 - 00:21

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

16 Kasım Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kızılcık Şerbeti'nden Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu'nun ayrılık nedeniyle ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı.

1. Kızılcık Şerbeti'nden Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu'nun ayrılık nedeniyle ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılmak isteme nedeni partneri Feyza Civelek'in hijyen sorunuydu. Sıla Türkoğlu ise partneri Doğukan Güngör'le yakınlaştığı sahnelerden rahatsızlık duyuyordu.

Detaylar:

2. Emrah Altıntoprak'ın Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak için sunduğu sebep sosyal medyada da gündem oldu.

2. Emrah Altıntoprak'ın Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak için sunduğu sebep sosyal medyada da gündem oldu.

Daha önce Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasıyla ilgili benzer iddialar ortaya atılmıştı. Hijyen konusunun yeniden gündem olması sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Detaylar:

3. RTÜK, yaptığı araştırma sonucunda Türkiye'de günlük televizyon izlenme süresini açıkladı.

3. RTÜK, yaptığı araştırma sonucunda Türkiye'de günlük televizyon izlenme süresini açıkladı.

Araştırmada pek çok merak edilen konu yanıt buldu. Televizyon kullanımından, ekran süresine, yaş gruplarından sosyal medyaya pek çok konu araştırmaya dahil oldu.

Detaylar:

4. Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü ve Erdal Kömürcü'sü yıllar sonra bir araya geldi.

4. Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü ve Erdal Kömürcü'sü yıllar sonra bir araya geldi.

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde baba ve oğula hayat veren Muhammed Cangören ve Sefa Güneş yıllar sonra buluştu. İkilinin fotoğrafı dizinin hayranlarını geçmişe götürdü.

Detaylar:

5. 15 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

5. 15 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Aynadaki Yabancı'nın final bölümünün yayınlandığı cumartesi akşamı, dizinin reytingini artırdığı görüldü. Zirvenin adı değişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın