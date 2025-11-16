Kızılcık Şerbeti Nilay'la İlgili Hijyen İddiasından Final Yapan ATV Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
16 Kasım Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Kızılcık Şerbeti'nden Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu'nun ayrılık nedeniyle ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı.
2. Emrah Altıntoprak'ın Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak için sunduğu sebep sosyal medyada da gündem oldu.
3. RTÜK, yaptığı araştırma sonucunda Türkiye'de günlük televizyon izlenme süresini açıkladı.
4. Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü ve Erdal Kömürcü'sü yıllar sonra bir araya geldi.
5. 15 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
