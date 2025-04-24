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Kız Neşesini İliklerine Kadar Hissetmek İsteyenlere Özel Liste

etiket Kız Neşesini İliklerine Kadar Hissetmek İsteyenlere Özel Liste

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 23:59

İki kız bir araya gelince tam anlamıyla şenlik başlar! Biz kızların kendine has bir neşesi vardır, değil mi? O kadar özel, o kadar enerjik bir şey ki. Her şeyi güzelleştirebilir, her anı eğlenceli hale getirebiliriz. Bu liste dans ederek, eğlenerek dinleyeceğin, gerçek kız neşesi şarkılarından oluşuyor. Şimdi, o enerjiyi hissedelim ve neşemizi ikiye katlayalım!

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1. Hepsi- Yalan

2. Hande Yener- Benden Bir Tane Daha Yok

3. 4 Yüz- Kız Kıza

4. Hadise- Prenses

5. Simge- Öpücem

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6. Aynur Aydın- Bi Dakika

7. Bengü- Saat 03.00

8. Lara- Katmer Katmer

9. İrem Derici- Acemi Balık

10. Ece Seçkin- Dibine Dibine

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11. Aleyna Tilki- Cevapsız Çınlama

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miray soysal
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