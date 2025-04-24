Kız Neşesini İliklerine Kadar Hissetmek İsteyenlere Özel Liste
İki kız bir araya gelince tam anlamıyla şenlik başlar! Biz kızların kendine has bir neşesi vardır, değil mi? O kadar özel, o kadar enerjik bir şey ki. Her şeyi güzelleştirebilir, her anı eğlenceli hale getirebiliriz. Bu liste dans ederek, eğlenerek dinleyeceğin, gerçek kız neşesi şarkılarından oluşuyor. Şimdi, o enerjiyi hissedelim ve neşemizi ikiye katlayalım!
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1. Hepsi- Yalan
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2. Hande Yener- Benden Bir Tane Daha Yok
3. 4 Yüz- Kız Kıza
4. Hadise- Prenses
5. Simge- Öpücem
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6. Aynur Aydın- Bi Dakika
7. Bengü- Saat 03.00
8. Lara- Katmer Katmer
9. İrem Derici- Acemi Balık
10. Ece Seçkin- Dibine Dibine
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11. Aleyna Tilki- Cevapsız Çınlama
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