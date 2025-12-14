Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı dakikalar devam ediyor. Bu kez bir yarışmacı 100 bin TL'yi aşarak 200 bin TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmacıya 'sözlük tanımına göre kıyılarda denizlerin kaç metre derinliğe kadar olan kısımlarına kıta sahanlığı adı verilir?' sorusu soruldu.

İşte bu sorunun cevabı!