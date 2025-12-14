onedio
Kıyılarda Denizlerin Kaç Metre Derinliğe Kadar Olan Kısımlarına Kıta Sahanlığı Adı Verilir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.12.2025 - 22:08

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı dakikalar devam ediyor. Bu kez bir yarışmacı 100 bin TL'yi aşarak 200 bin TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmacıya 'sözlük tanımına göre kıyılarda denizlerin kaç metre derinliğe kadar olan kısımlarına kıta sahanlığı adı verilir?' sorusu soruldu.

İşte bu sorunun cevabı!

Sözlük tanımına göre kıyılarda denizlerin kaç metre derinliğe kadar olan kısımlarına kıta sahanlığı adı verilir?

A: 50

B: 200

C: 500

D: 1000

Doğru Cevap: B

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
