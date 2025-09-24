Kişisel Bakım Rutinin Ne Kadar Doğru?
Her gün uyguladığın bakım rutinleri gerçekten ihtiyacın olan şeyleri karşılıyor mu? Kullandığın ürünler, alışkanlıkların ve sıklığın; uyguladığın bakımın etkisini doğrudan belirliyor. Bu testle, alışkanlıklarını değerlendiriyor ve neyi doğru, neyi yanlış yaptığını ortaya koyuyoruz.
Hemen soruları cevapla, kişisel bakım karneni öğren.
Hazırsan başlayalım!👇
1. İlk sorumuzla başladık bile! Cildinin en büyük problemi ne?
2. Cilt bakımın günlük ne kadar sürüyor?
3. Cildin fazla kuruyunca ne yapıyorsun?
4. Üşengeç misin? Makyajını doğru düzgün temizlemeden uyuduğun oluyor mu?
5. Cilt bakım ürünlerini nasıl seçiyorsun?
6. Söyle bakalım, her gün güneş kremi kullanıyor musun?
7. Çift aşamalı temizlik yapıyor musun?
8. Son olarak, yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?
Hiç geç değil!
Başarılısın!
Çok başarılısın!
