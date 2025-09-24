onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kişisel Bakım Rutinin Ne Kadar Doğru?

etiket Kişisel Bakım Rutinin Ne Kadar Doğru?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.09.2025 - 17:03

Her gün uyguladığın bakım rutinleri gerçekten ihtiyacın olan şeyleri karşılıyor mu? Kullandığın ürünler, alışkanlıkların ve sıklığın; uyguladığın bakımın etkisini doğrudan belirliyor. Bu testle, alışkanlıklarını değerlendiriyor ve neyi doğru, neyi yanlış yaptığını ortaya koyuyoruz. 

Hemen soruları cevapla, kişisel bakım karneni öğren.

Hazırsan başlayalım!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başladık bile! Cildinin en büyük problemi ne?

2. Cilt bakımın günlük ne kadar sürüyor?

3. Cildin fazla kuruyunca ne yapıyorsun?

4. Üşengeç misin? Makyajını doğru düzgün temizlemeden uyuduğun oluyor mu?

5. Cilt bakım ürünlerini nasıl seçiyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Söyle bakalım, her gün güneş kremi kullanıyor musun?

7. Çift aşamalı temizlik yapıyor musun?

8. Son olarak, yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?

Hiç geç değil!

Sen bu işe yeni başlayacaksın galiba, olsun geç kalmış sayılmazsın! Cildinle ilgilenmeye karar verdiğin an bile bir artı puan. Belki şimdiye kadar ihtiyaç duymadın ya da nasıl yapılacağını bilmedin ama hiç sorun değil. Basit bir rutinle başla: güzel bir temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi. Zaten sonrası çorap söküğü gibi gelecektir. Hatta birkaç hafta içinde cildindeki farkı görünce “Keşke daha önce başlasaydım!” diyeceksin. Emin ol, ufak bir özen bile seni çok farklı gösterecek. Çevrendekiler ışıltını anında fark edecek!

Başarılısın!

Aslında bakım işini hiç yabana atmamışsın, ama kabul edelim bazen “aman yarın yaparım” dediğin oluyor. Temel adımları biliyorsun ve çoğunu uyguluyorsun ama bazen üşengeçlik yanın ağır basıyor :) Günlük bakımını biraz daha düzenli hale getirirsen, cildin de “Oh be, sonunda!” diyecek. Özellikle güneş kremi ve nemlendirici konusunu aksatmazsan farkı sen bile görüp şaşıracaksın. Onun dışında sen zaten doğru yoldasın, ufak dokunuşlarla zirveye çıkacaksın. Hadi, şu saatten sonra üşengeçliğe izin yok artık!

Çok başarılısın!

Sen bu işi gerçekten çözmüşsün, maşallah! Cilt bakımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini biliyor ve harfiyen uyguluyorsun. Güneş kreminden çift aşamalı temizliğe kadar her şey yerli yerinde… Ne kullanıyorsan bize de söyle, biz de senin gibi ışıldayalım! Bu özenin karşılığını sağlıklı ve ışıltılı bir ciltle alman çok normal. Çünkü senin için bakım bir zorunluluk değil, keyif haline gelmiş. Yine de ara sıra cildine yeni şeyler denemek veya uzman önerileri almak iyi olabilir. Onun haricinde sen bu işi profesyonelce yapıyorsun, tebrikler!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın