Kişilik Testi: Bu Çocuklardan Hangisi Mutsuz?

Hayatın renkli yüzünü, başkalarının duygularını kolayca anlayabilen sen, her zaman etrafındakilere yardım eli uzatıyor, onların ne hissettiğini, ne demek istediklerini, hatta belki de onların bile farkında olmadığı duygusal detayları bile çözüyor ve anlıyorsun. Fakat bu durum, kendi iç dünyanı anlamlandırma konusunda seni biraz zorluyor. Kendi duygularını anlamak, hislerini tanımlamak ve onları yönetmek konusunda biraz zorlanıyorsun. Bu durum, hayatını biraz karmaşıklaştırıyor ve belki de biraz daha zorlaştırıyor. Ancak unutma ki, herkesin kendi iç dünyası bir labirent ve herkes kendi labirentinde kaybolabilir. Kendi duygularını anlamakta zorlanıyor olman, seni diğerlerinden ayıran bir özellik değil, tam aksine seni daha da insan yapıyor. Kendine karşı biraz daha anlayışlı ol, belki de kendi duygularını anlamak için biraz daha zamanın olduğunu kabullen.