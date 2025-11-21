Kış Şartlarına Meydan Okuma Rehberi: Fonksiyonel Montlarla Her Havada Havalı Kal!

Kış yaklaşırken hem sıcak kalmak hem de şık görünmek çoğu erkek için zor bir karar haline geliyor. Çünkü seçenek çok gibi görünse de hem modern hem de gerçekten işlevsel bir mont bulmak o kadar da kolay değil…

Tam bu noktada AVVA devreye giriyor. +15’ten -15°C’ye kadar dayanıklılık, konfor ve stili bir araya getiren yeni mont koleksiyonu ile bu kışa iddialı bir giriş yapıyor. Rüzgar, yağmur veya kar fark etmeksizin her koşulda “Her Havada, Hep Havalı” kalmanın formülünü anlatıyoruz.