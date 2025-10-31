Kırılgan Zemin, Dayanıklı Toplum: Sındırgı’dan Bir Yerel Hikaye
Balıkesir’in güneyinde, dağların sessizliğini termal suların sıcaklığıyla paylaşan bir ilçe: Sındırgı. Toprağı bereketli ama kırılgan, insanı mütevazı ama dirençli. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alan pek çok kent gibi, Sındırgı da hem doğanın sert uyarılarını hem de insanın dayanma biçimlerini kaydeden bir coğrafya.
2023 Şubat’ında yaşanan büyük depremlerin ardından geçen iki yıldan fazla bir zaman oldu. Yıkılan şehirlerin, taşınan hayatların ve yeniden kurulan ilişkilerin hikâyesi hâlâ taze. O sarsıntı sadece yerin altını değil, insanın iç dünyasını da kırdı. Ama Sındırgı gibi yerlerde bu kırılma, dayanışmanın yeniden tanımlandığı bir sürece dönüştü.
Toprağın hafızası var…
Kırılgan Zemin Üzerinde Yeni Bir Toplum Hayali
Zamanın Üzerinden Geçen İyileşme
