Kindarlığın 10 Üzerinden Kaç Tehlikeli?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.01.2026 - 16:13

Herkes sinirlenir, herkes kırılır… ama herkes kin tutmaz.

Bazı insanlar yaşananı bırakır, bazıları ise “unutmuş gibi yapar ama asla gerçekten unutmaz.” Peki senin kindarlığın masum bir savunma mı, yoksa zamanla tehlikeli olabilecek bir alışkanlık mı? Bu testte kendinde gördüğün davranışları işaretle, kindarlığının ne seviyede olduğunu birlikte çözelim.

Hazırsan başla!

