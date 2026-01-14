onedio
Bu Davranışları Yapıyorsan Asperger Sendromuna Sahip Olabilirsin!

Tuğba Karakoç
14.01.2026 - 12:01

Herkesin dünyayı algılama ve insanlarla ilişki kurma biçimi farklıdır. Bazı insanlar detaylara daha fazla odaklanır, bazıları rutinlere tutunur, bazılarıysa sosyal ipuçlarını çözmekte zorlanır. Peki senin günlük hayatta sık sık yaptığın bu davranışlar neye işaret ediyor olabilir? Bu test, Asperger sendromu ile sıkça ilişkilendirilen davranış ve düşünce kalıplarını fark etmen için hazırlandı. 

- Tanı koymaz, sadece kendinle ilgili küçük bir içgörü sunar. - 

Hazırsan başlayalım!

Aşağıdaki davranışlardan hangilerini kendinde sık sık görüyorsun?

Sosyal Akış Senin İçin Oldukça Doğal

Senin sosyal dünyayla kurduğun ilişki oldukça akışkan. İnsanların duygularını ve niyetlerini sezgisel olarak anlaman, sosyal ortamlarda kendini rahat hissetmeni sağlıyor. Rutinler senin için destekleyici olsa da değişiklikler karşısında esnek kalabiliyorsun. Asperger sendromu ile ilişkilendirilen özelliklerin büyük kısmı sende baskın görünmüyor. Bu, iletişim becerilerinin “toplumsal normlara” daha yakın olduğu anlamına geliyor. Yine de herkesin zaman zaman zorlandığını unutma; bu sonuç “hiçbir zaman zorlanmazsın” demek değil.

Bazı Davranışlar Tanıdık, Çünkü Herkes Gibi Değilsin

Dünyayı Algılayış Şeklin Çoğu İnsandan Farklı

Senin düşünme biçimin çoğu insandan biraz farklı çalışıyor olabilir. Sosyal ilişkilerde yazılı olmayan kurallar, senin için kafa karıştırıcı; ama buna karşılık mantık, tutarlılık ve derin ilgi alanlarında oldukça güçlüsün. Asperger sendromu ile ilişkilendirilen pek çok özellik sende net biçimde görülüyor olabilir. Bu seni “eksik” değil, farklı ve özgün yapar. Pek çok yaratıcı, akademisyen ve uzman da dünyayı senin gibi algılar. (Unutma: Bu test tanı değildir.)

Zihnin Detaylarda Yaşıyor, Bu da Seni Özgün Kılıyor

Sen çevreni çok yoğun algılayan birisin. Sesler, insanlar, duygular ve beklentiler bazen üst üste biniyor olabilir. Sosyal ilişkiler yorucu gelirken, ilgi duyduğun alanlarda adeta parlıyorsun. Asperger sendromu ile ilişkilendirilen özellikler sende oldukça güçlü görünüyor. Bu, senin derin odaklanabilen, dürüst, sistemli ve özgün biri olduğuna işaret eder. Eğer bu özellikler günlük yaşamını zorlaştırıyorsa, bir uzmandan destek almak sana iyi gelebilir. 

⚠️ Bu test tıbbi tanı yerine geçmez.

