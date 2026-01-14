Bu Davranışları Yapıyorsan Asperger Sendromuna Sahip Olabilirsin!

Herkesin dünyayı algılama ve insanlarla ilişki kurma biçimi farklıdır. Bazı insanlar detaylara daha fazla odaklanır, bazıları rutinlere tutunur, bazılarıysa sosyal ipuçlarını çözmekte zorlanır. Peki senin günlük hayatta sık sık yaptığın bu davranışlar neye işaret ediyor olabilir? Bu test, Asperger sendromu ile sıkça ilişkilendirilen davranış ve düşünce kalıplarını fark etmen için hazırlandı.

- Tanı koymaz, sadece kendinle ilgili küçük bir içgörü sunar. -

Hazırsan başlayalım!