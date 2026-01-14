Bu Davranışları Yapıyorsan Asperger Sendromuna Sahip Olabilirsin!
Herkesin dünyayı algılama ve insanlarla ilişki kurma biçimi farklıdır. Bazı insanlar detaylara daha fazla odaklanır, bazıları rutinlere tutunur, bazılarıysa sosyal ipuçlarını çözmekte zorlanır. Peki senin günlük hayatta sık sık yaptığın bu davranışlar neye işaret ediyor olabilir? Bu test, Asperger sendromu ile sıkça ilişkilendirilen davranış ve düşünce kalıplarını fark etmen için hazırlandı.
- Tanı koymaz, sadece kendinle ilgili küçük bir içgörü sunar. -
Hazırsan başlayalım!
Aşağıdaki davranışlardan hangilerini kendinde sık sık görüyorsun?
Sosyal Akış Senin İçin Oldukça Doğal
Bazı Davranışlar Tanıdık, Çünkü Herkes Gibi Değilsin
Dünyayı Algılayış Şeklin Çoğu İnsandan Farklı
Zihnin Detaylarda Yaşıyor, Bu da Seni Özgün Kılıyor
