Kına Gecesinde Kocasına Twerk Atılan Gelin, O Gün Yaşanılanları Anlattı!

Kına gecesinde kocasına twerk atılan gelin, düğünü bırakıp twerk atan misafire saldırmaya gitmiş ve o anlar kameralara yansımıştı. Yeni gelinden kına gecesinde yaşanılanlara dair açıklama videosu geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelinin kına gecesindeki o anlarını da buraya bırakıyoruz:
Sosyal medyada kına gecesinde kocasına twerk atıldığı için kavga çıkaran gelinin görüntüleri viral olmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın