Kına Gecesinde Kocasına Twerk Atılan Gelin, O Gün Yaşanılanları Anlattı!

29.08.2025 - 11:07

Kına gecesinde kocasına twerk atılan gelin, düğünü bırakıp twerk atan misafire saldırmaya gitmiş ve o anlar kameralara yansımıştı. Yeni gelinden kına gecesinde yaşanılanlara dair açıklama videosu geldi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Gelinin kına gecesindeki o anlarını da buraya bırakıyoruz:

Sosyal medyada kına gecesinde kocasına twerk atıldığı için kavga çıkaran gelinin görüntüleri viral olmuştu.

'Kocama karşı twerk atmayacaksın' dediği kadının üzerine koştuğu görüntülerle viral olan yeni gelinin o anları kısa sürede gündeme otururken genç kadından o gün yaşanılanlara dair açıklama videosu geldi.

