''Kim Milyoner Olmak İster?'' Final Sorularını Çözebilecek misin?

Herkes televizyon karşısında “Bu soruyu ben bilirdim!” der ama final sorusu geldiğinde işler hiç de öyle kolay değildir. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının en zorlu anı, milyonluk sorular karşısında verdiğin cevaplardır. Peki sen o ışıkların altında, büyük ödüle ulaşabilecek kadar bilgili ve soğukkanlı olabilir misin?

Hazırsan başlayalım!