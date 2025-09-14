onedio
Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Var mı, Yok mu? Milyoner Yeni Bölüm Ne Zaman?

Merve Ersoy
14.09.2025 - 19:41

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 14 Eylül Pazar akşamı yayınlanacak bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Türkiye A Milli Basketbol Takımımızın EuroBasket final maçı sebebiyle 'Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu?' merak edildi. 

İşte, detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam (14 Eylül Pazar) Var mı, Yok mu?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bu akşam (14 Eylül Pazar) yayınlanacak. Programda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman?

Pazar ve perşembe akşamları yeni bölümü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü 14 Eylül Pazar 20.00'de yayınlanacak. 12 Dev Adam'ın EuroBasket final maçı nedeniyle programın iptal edildiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

