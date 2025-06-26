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Killing Eve Konusu Nedir? Killing Eve Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Killing Eve Konusu Nedir? Killing Eve Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2025 - 14:00

Yayınlandığı dönem gündemden düşmeyip izlenme rekorları kıran Killing Eve'in merak edilenleriyle geldik. Killing Eve'in konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Killing Eve'in konusu ne? Killing Eve oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Killing Eve dizisine dair tüm detayları görelim...

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Killing Eve Dizisi Konusu

Killing Eve Dizisi Konusu

Killing Eve, uluslararası bir suikastçıyı yakalamaya çalışan istihbarat ajanı ile bu suikastçı arasında gelişen takıntılı ilişkiyi konu alır.

Londra’da MI5’ta çalışan Eve Polastri, kadın suikastçılara özel bir ilgi duymaktadır. Villanelle takma adını kullanan Oksana, zeki, acımasız ve dikkat çekici bir kiralık katildir. Eve, bu gizemli kadının izini sürmeye başladıkça görev ile kişisel takıntısı arasındaki sınırlar bulanıklaşır.

Dizi, iki kadının birbirlerini avlamaya çalışırken aralarında gelişen karmaşık bağı ve bu bağın etrafında şekillenen suç, istihbarat ve kimlik oyunlarını anlatır.

Killing Eve Dizisi Oyuncuları

Killing Eve Dizisi Oyuncuları

  • Sandra Oh – Eve Polastri

  • Jodie Comer – Villanelle / Oksana Astankova

  • Fiona Shaw – Carolyn Martens

  • Kim Bodnia – Konstantin Vasiliev

  • Sean Delaney – Kenny Stowton

  • Owen McDonnell – Niko Polastri

  • Edward Bluemel – Hugo

  • Harriet Walter – Dasha Duzran

  • Camille Cottin – Hélène

  • Danny Sapani – Jamie

  • Gemma Whelan – Geraldine Martens

  • Turlough Convery – Bear

  • Steve Pemberton – Paul

  • Robert Gilbert – Yusuf

  • Anjana Vasan – Pam

Killing Eve Bölümler ve Sezonlar

Killing Eve Bölümler ve Sezonlar

Killing Eve, 8 Nisan 2018’de yayın hayatına başladı ve 17 Nisan 2022’de final yaparak tamamlandı. Dizi toplam 4 sezon ve 32 bölüm sürdü. Her sezon 8 bölümden oluşan yapım, BBC America ve AMC ortaklığında ekranlara geldi.

Killing Eve Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Killing Eve Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Killing Eve, BBC America ve AMC ortaklığında yayınlandı.

İlk olarak 8 Nisan 2018'de izleyiciyle buluşan dizi, her yıl bir sezon şeklinde yayımlandı ve 17 Nisan 2022'de final yaptı.

Yayın takvimi şu şekildedir:

1. Sezon: Nisan – Mayıs 2018

2. Sezon: Nisan – Mayıs 2019

3. Sezon: Nisan – Mayıs 2020

4. Sezon (Final): Şubat – Nisan 2022

Killing Eve Eleştiri ve Ödüller

Killing Eve Eleştiri ve Ödüller

  • BAFTA TV Ödülleri 2019: En İyi Drama Serisi ödülünü kazandı; Jodie Comer En İyi Kadın Oyuncu ve Fiona Shaw En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorilerini kazandı.

  • Primetime Emmy Ödülleri 2019: Jodie Comer, Outstanding Lead Actress in a Drama Series kategorisinde ödül aldı; ayrıca Sandra Oh da aday gösterildi.

  • Golden Globe Ödülleri 2019: Sandra Oh, Best Actress – Television Series Drama dalında ödül kazandı.

  • SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri 2019: Sandra Oh, Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series alanında ödül aldı.

  • TCA (TV Critics Association) 2018: Outstanding New Program ödülünü kazandı.

  • Peabody Ödülü 2019: Eğlence kategorisinde finale kalmadığı halde büyük yankı yarattı ve ödül kazandı.

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Killing Eve Benzeri Diziler

Killing Eve Benzeri Diziler

  • Orphan Black

  • The Fall

  • Bodyguard

  • Marcella

  • Alias

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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