Killing Eve Konusu Nedir? Killing Eve Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Primetime Emmy Ödülleri 2019 : Jodie Comer , Outstanding Lead Actress in a Drama Series kategorisinde ödül aldı; ayrıca Sandra Oh da aday gösterildi.

Golden Globe Ödülleri 2019 : Sandra Oh , Best Actress – Television Series Drama dalında ödül kazandı.

SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri 2019: Sandra Oh, Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series alanında ödül aldı.