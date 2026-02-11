onedio
Karşılıksız 2500 TL Alabilirsiniz! Ramazan Öncesi Pazar Desteği Uygulaması Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.02.2026 - 08:50

Sivas Belediyesi, Ramazan ayı yaklaşırken dar gelirli vatandaşların mutfak yükünü hafifletecek dev bir sosyal yardım paketi açıkladı. Bu yıl kapsamı genişletilen projeyle 1.250 aileye 2.500 TL tutarında pazar desteği verilirken, binlerce haneye de tonlarca et yardımı ulaştırılacak.

Sivas’ta ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürecek Ramazan hazırlıkları, belediyenin artırdığı sosyal destek ödemeleriyle hız kazandı.

Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve hem vatandaşı hem de yerel esnafı korumayı hedefleyen pazar desteği uygulaması, 2026 yılı itibarıyla çok daha güçlü bir bütçeyle devreye alınıyor. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un paylaştığı bilgilere göre, geçen yıl 2 bin TL olarak uygulanan yardım miktarı bu dönem 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Yardım ulaştırılan aile sayısı ise 1.032’den 1.250’ye yükseltilerek daha fazla haneye ulaşıldı.

Bu destekler sadece nakdi yardımla sınırlı kalmıyor; mutfakların protein ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 bin aileye toplamda 4 ton et dağıtımı yapılması planlanıyor. Ramazan ayı boyunca geçerli olacak pazar kartları sayesinde vatandaşlar, semt pazarlarından taze sebze, meyve ve diğer temel gıda ürünlerini özgürce seçip satın alabilecekler. Belediye Başkanı Uzun, bu modelin sadece ihtiyaç sahiplerine nefes aldırmakla kalmadığını, aynı zamanda pazar esnafının iş hacmini artırarak yerel ekonomiye de doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

