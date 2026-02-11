Karşılıksız 2500 TL Alabilirsiniz! Ramazan Öncesi Pazar Desteği Uygulaması Başlıyor

Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve hem vatandaşı hem de yerel esnafı korumayı hedefleyen pazar desteği uygulaması, 2026 yılı itibarıyla çok daha güçlü bir bütçeyle devreye alınıyor. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un paylaştığı bilgilere göre, geçen yıl 2 bin TL olarak uygulanan yardım miktarı bu dönem 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Yardım ulaştırılan aile sayısı ise 1.032’den 1.250’ye yükseltilerek daha fazla haneye ulaşıldı.

Bu destekler sadece nakdi yardımla sınırlı kalmıyor; mutfakların protein ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 bin aileye toplamda 4 ton et dağıtımı yapılması planlanıyor. Ramazan ayı boyunca geçerli olacak pazar kartları sayesinde vatandaşlar, semt pazarlarından taze sebze, meyve ve diğer temel gıda ürünlerini özgürce seçip satın alabilecekler. Belediye Başkanı Uzun, bu modelin sadece ihtiyaç sahiplerine nefes aldırmakla kalmadığını, aynı zamanda pazar esnafının iş hacmini artırarak yerel ekonomiye de doğrudan katkı sağladığını vurguladı.