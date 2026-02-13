Karakterine Göre Müzik Aura Rengini Ortaya Çıkarıyoruz!

Müziğin sesi açıldığında dünya bir anda değişir ve senin aura rengin de hemen değişir! Bir şarkı sözüyle ya da bir şarkının girişiyle bambaşka diyarlara gideriz ve hemen işin rengi değişir. Biz bu rengi bulmakla yükümlüyüz ve verdiğin cevaplara göre bu rengi ortaya çıkaracağız!