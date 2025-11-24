Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Kar Yağışı Açıklaması
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülke genelinde beklenen hava şartları hakkında konuştu. Özellikle ülke genelinde en çok merak edilen konu olan kar yağışının ne zaman geleceği hakkında da açıklama yapan Orhan Şen “Yakın görünürde batıda kar yok” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, beklenen hava durumu ve kar yağışı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın