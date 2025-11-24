onedio
Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Kar Yağışı Açıklaması

kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.11.2025 - 11:51

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülke genelinde beklenen hava şartları hakkında konuştu. Özellikle ülke genelinde en çok merak edilen konu olan kar yağışının ne zaman geleceği hakkında da açıklama yapan Orhan Şen “Yakın görünürde batıda kar yok” dedi.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, beklenen hava durumu ve kar yağışı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Orhan Şen’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bu hafta cuma cumartesi güney ege ve orta batı Akdeniz bölgesine dikkat. 

Kuşadası Bodrum Marmaris Fethiye Kaş Kumluca Antalya su baskını ve taşkın yağış anında fırtına hortum riski var. Şimdiden seracılar önlem alsınlar.

Bugün yarın sıcaklıklar ortalamaya döndü etkisiz yağmur İstanbul’un anadolu yakasında bugün devam eder. Yağış Ankara’ya gidecek. Çarşamba sıcaklık tekrar ortalamanın üzerine çıkar hafta sonu tekrar yağış gelir. 

Sıcaklıklar Aralık ayının ilk haftasının sonunda düşer. Anadoluda Kayseri Sivas’ın doğusunda yükseklerde kar ve karla karışık yağmur görülür.

Yakın görünürde batıda kar yok.”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
