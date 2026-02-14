onedio
Kalpten Kalbe: Sevgililer Günü Özel Seçkisi

14.02.2026 - 09:01

Aşkın, özlemin ve bazen de o tatlı telaşın mevsimi geldi! Sevgililer Günü’nde sevdiğine ne diyeceğini bilemiyorsan, kelimelerin bittiği yerde notalar devreye girsin diye senin için kalpten kalbe giden bir liste hazırladık.

İster yeni bir aşka yelken açmış ol, ister 'biz artık bir elmanın iki yarısıyız' de; bu şarkılar tam senin için!

1. Teoman - Sevdim Seni Bir Kere

2. Yalın - Meleklerin Sözü Var

3. Kalben - Sadece

4. Coldplay - Yellow

5. Melike Şahin - Pusulam Rüzgar

6. Pinhani - Dünyadan Uzak

7. Tarkan - İnci Tanem

8. Nil Karaibrahimgil - Bütün Kızlar Toplandık

9. Barış Manço - Kara Sevda

10. Ezhel - Felaket

11. Zeki Müren - Gitme Sana Muhtaçım

12. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde

13. MFÖ - Güllerin İçinden

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024'ten beri Onedio'da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
