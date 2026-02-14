Kalpten Kalbe: Sevgililer Günü Özel Seçkisi

Aşkın, özlemin ve bazen de o tatlı telaşın mevsimi geldi! Sevgililer Günü’nde sevdiğine ne diyeceğini bilemiyorsan, kelimelerin bittiği yerde notalar devreye girsin diye senin için kalpten kalbe giden bir liste hazırladık.

İster yeni bir aşka yelken açmış ol, ister 'biz artık bir elmanın iki yarısıyız' de; bu şarkılar tam senin için!