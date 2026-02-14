Kalpten Kalbe: Sevgililer Günü Özel Seçkisi
Aşkın, özlemin ve bazen de o tatlı telaşın mevsimi geldi! Sevgililer Günü’nde sevdiğine ne diyeceğini bilemiyorsan, kelimelerin bittiği yerde notalar devreye girsin diye senin için kalpten kalbe giden bir liste hazırladık.
İster yeni bir aşka yelken açmış ol, ister 'biz artık bir elmanın iki yarısıyız' de; bu şarkılar tam senin için!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Teoman - Sevdim Seni Bir Kere
2. Yalın - Meleklerin Sözü Var
3. Kalben - Sadece
4. Coldplay - Yellow
5. Melike Şahin - Pusulam Rüzgar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Pinhani - Dünyadan Uzak
7. Tarkan - İnci Tanem
8. Nil Karaibrahimgil - Bütün Kızlar Toplandık
9. Barış Manço - Kara Sevda
10. Ezhel - Felaket
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Zeki Müren - Gitme Sana Muhtaçım
12. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde
13. MFÖ - Güllerin İçinden
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın